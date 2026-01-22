Mekaniker till Peab Fräs
2026-01-22
Vill du arbeta med moderna maskiner, ha varierande arbetsdagar och vara en nyckelperson i att hålla Sveriges infrastruktur i toppskick? Peab Fräs söker nu en engagerad och lösningsorienterad mekaniker som vill vara med och säkerställa driften av vår maskinpark inom fräs- och beläggningsverksamhet.
Hos oss får du ett praktiskt, självständigt och utvecklande arbete där din kompetens verkligen gör skillnad - varje dag. Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
Som mekaniker på Peab Fräs arbetar du med service, felsökning och reparation av fräsmaskiner och tillhörande utrustning. Arbetet är varierat och sker både i verkstad och ute på våra projekt, där fältservice är en självklar del av rollen.
Du har en viktig funktion i vår produktion och bidrar till att minimera stillestånd, säkerställa hög driftsäkerhet och skapa trygga arbetsplatser. Rollen ger dig stort eget ansvar och möjlighet att planera ditt arbete i nära samarbete med platsledning och produktion. Arbetsuppgifter
Underhåll, felsökning och reparation av fräsmaskiner och utrustning
Planerat och akut underhåll
Fältservice på våra projekt runt om i regionen
Samarbete med platsledning och produktionspersonal
Dokumentation av utfört arbete
Vi söker dig som:
Har utbildning inom fordon, maskin eller motsvarande praktisk erfarenhet
Har erfarenhet av tunga maskiner och/eller entreprenadmaskiner
Är lösningsorienterad, självgående och ansvarstagande
Trivs med omväxlande arbetsdagar och arbete ute på fält
Har god samarbetsförmåga och arbetar med högt säkerhetsfokus
Innehar B-körkort (krav)
Vi erbjuder:
Hos Peab Fräs blir du en del av Peab-koncernen, ett stabilt och välrenommerat företag med långsiktiga satsningar på både människor och teknik. Du erbjuds:
Ett omväxlande arbete med frihet under ansvar
Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning
Trygga anställningsvillkor och attraktiva förmåner
En arbetsmiljö där säkerhet, laganda och engagemang står i fokus Så ansöker du
Låter detta som rätt utmaning för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta
Andreas Holden via e-post: andreas.holden@peabasfalt.se
(Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail.)
Denna rekrytering sker helt genom Peab Asfalt. Vi undanber oss därför kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
