Mekaniker till DRI anläggning
2025-11-10
Mekaniker - DRI-anläggning
Plats: Boden
På Stegra tror vi att framtidens industri måste vara hållbar - och vi bygger den från grunden. Nu söker vi en mekaniker som vill ha en praktisk roll i den resan. Du kommer att arbeta med mekaniskt underhåll, felsökning och bidra till ett säkert och effektivt produktionsflöde.
Om rollen
Som mekaniker i vårt team på DRI-anläggningen blir du en del av enheten för mekaniskt underhåll och rapporterar till underhållschefen. Du ansvarar för förebyggande och avhjälpande underhåll av viktig utrustning i DRI-anläggningen.
Tillsammans med operatörer, tekniker och ingenjörer arbetar du för att säkerställa trygga, effektiva och pålitliga driftförhållanden i en av Sveriges mest ambitiösa satsningar på hållbar stålproduktion.Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på mekaniska, pneumatiska och hydrauliska system.
Samarbeta med operatörer, tekniker och andra kollegor för att identifiera och genomföra tekniska förbättringar.
Felsöka och reparera mekaniska, hydrauliska och enklare elektriska komponenter för att minimera driftstopp.
Inspektera utrustning för slitage, vibrationer och smörjning samt vidta förebyggande åtgärder.
Bidra till optimering av underhållsprogram och förbättringsarbete i anläggningen.
Stötta och vägleda kollegor i specifika underhållsprocedurer.
Upprätthålla en säker och välorganiserad arbetsmiljö, inklusive tillämpning av Lock Out/Tag Out-rutiner och städrutiner.Kvalifikationer
Gymnasial examen eller likvärdig utbildning, gärna med inriktning mot industri, teknik eller mekanik.
Praktisk erfarenhet som mekaniker, gärna inom tung industri eller liknande miljö.
Goda kunskaper inom mekaniska, pneumatiska och hydrauliska system.
Grundläggande förståelse för arbetsmiljö- och säkerhetsrutiner.
Kännedom om svenska och europeiska säkerhetsföreskrifter är meriterande.
Beredd att arbeta skift vid behov.
Goda kunskaper i engelska; svenska är meriterande.
Vi erbjuder
Om du vill bidra till en mer hållbar framtid och vara en del av en målmedveten organisation erbjuder Stegra en unik möjlighet att växa och påverka. Hos oss får du vara med och forma framtidens stålproduktion i en inkluderande och utvecklingsorienterad miljö.
Tillsvidareanställning inom ett av Sveriges mest spännande industriprojekt.
Konkurrenskraftig lön och förmåner enligt gällande kollektivavtal.
25 semesterdagar.
Moderna och hållbara anläggningar i Boden med fokus på säkerhet och innovation.
En stödjande och inkluderande arbetsplats där alla får möjlighet att utvecklas.
Att arbeta i Boden
Vår anläggning i Boden ligger mitt i ett växande grönt industriområde i norra Sverige. Här bygger vi en av världens mest moderna och hållbara stålindustrier - bara 10 minuter från stadens centrum.
Din ansökan
Vi vet att många tvekar att söka om de inte uppfyller alla krav. På Stegra bygger vi en hållbar framtid - och för det behövs en mångsidig och inkluderande arbetsstyrka.
Om du delar vår passion, men inte uppfyller alla kvalifikationer, uppmuntrar vi dig att söka ändå. Du kan vara precis den vi letar efter.
Om Stegra
Stegra har som mål att förändra stålindustrin genom att producera grönt väte, järn och stål utan koldioxidutsläpp. Vi använder fossilfri el och grönt väte i stället för kol, vilket innebär att våra huvudsakliga utsläpp är vatten och värme.
Vår ambition är att till år 2030 producera 5 miljoner ton grönt stål per år i vår digitaliserade och hållbara anläggning i Boden - som just nu byggs upp. Det är bara början. Vår kompetens inom grön vätgas gör det möjligt att minska utsläppen även i andra industrier och bana väg för en renare framtid. Så ansöker du
