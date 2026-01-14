Mekaniker sökes Är du den vi letar efter?
2026-01-14
Bästa bilmekaniker,
Vi på Stjärnans Bilteknik söker nu en driven och kompetent bilmekaniker som vill bli en del av vårt team. Vi är en etablerad verkstad som erbjuder högkvalitativ service och reparationer för alla typer av bilar. Vi letar efter någon som har en passion för bilar och reparationer, och som trivs i en dynamisk och tekniskt utmanande arbetsmiljö.
Vad vi söker:
Erfarenhet: Du har god erfarenhet av att arbeta med reparation och service av personbilar, gärna med relevant utbildning inom bilmekanik. Erfarenhet av felsökning och reparation av motor, bromsar, upphängning, elektriska system och diagnostik är meriterande.
Färdigheter: Du behärskar felsökning och reparation av olika bilsystem, inklusive motor, transmission, bromsar och elektriska system. Du är även van vid att använda diagnostikverktyg och hålla dig uppdaterad inom den senaste tekniken.
Personliga egenskaper: Du är noggrann, lösningsorienterad och trivs med att ta ansvar för ditt arbete. Du har en stark arbetsmoral och är van vid att arbeta både självständigt och i team.
Kundservice: Du förstår vikten av att ge kunderna ett professionellt och vänligt bemötande och levererar alltid ett arbete av hög kvalitet.
Vad vi erbjuder:
Ett spännande och varierande arbete i en modern verkstad, där du får möjlighet att arbeta med ett brett spektrum av personbilar.
Ett vänligt och stöttande team som värdesätter bra samarbete.
Om du är en engagerad och passionerad bilmekaniker som vill arbeta i en verkstad där kvalitet och kundnöjdhet står i fokus, ser vi fram emot att höra från dig!Publiceringsdatum2026-01-14Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till kontakt@stjarnansbilteknik.se
Vi ser fram emot att träffa dig och kanske bli din nya arbetsgivare.
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: kontakt@stjarnansbilteknik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stjärnans Bilteknik AB
(org.nr 556938-2517)
Kumla Gårdsväg 26 (visa karta
)
145 63 NORSBORG Jobbnummer
9684979