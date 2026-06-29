Mekaniker småmaskiner Mjölby
Cykel Och Fritid I Mjölby Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Mjölby Visa alla maskinreparatörsjobb i Mjölby
2026-06-29
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cykel Och Fritid I Mjölby Aktiebolag i Mjölby
Vi söker nu en Servicetekniker till våran verkstad som servar och reparerar ,Trädgårdsmaskiner,Cyklar och Trimmer/Motorsågar plus div andra maskiner/verktyg.
Den vi söker ska vara allmänt händig och serviceinriktad och kunna jobba självständigt men även i grupp,personen måste vara ordningsam och noga med både tider och hur man sköter sitt arbete.
Man måste ha kunskap om elsystem och vara allmän duktig på att meka med maskiner/motorer etc. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
Endast via mail med Cv och personligt brev
E-post: order@cykelfritid.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekaniker Mjölby - Maskiner". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cykel Och Fritid I Mjölby Aktiebolag
(org.nr 556205-9419)
Fridhemsgatan 1 (visa karta
)
595 24 MJÖLBY Arbetsplats
Cykel & Fritid i Mjölby AB Jobbnummer
9982751