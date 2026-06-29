Mekaniker småmaskiner Mjölby

Cykel Och Fritid I Mjölby Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Mjölby
2026-06-29


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Vi söker nu en Servicetekniker till våran verkstad som servar och reparerar ,Trädgårdsmaskiner,Cyklar och Trimmer/Motorsågar plus div andra maskiner/verktyg.
Den vi söker ska vara allmänt händig och serviceinriktad och kunna jobba självständigt men även i grupp,personen måste vara ordningsam och noga med både tider och hur man sköter sitt arbete.
Man måste ha kunskap om elsystem och vara allmän duktig på att meka med maskiner/motorer etc.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
Endast via mail med Cv och personligt brev
E-post: order@cykelfritid.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekaniker Mjölby - Maskiner".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Cykel Och Fritid I Mjölby Aktiebolag (org.nr 556205-9419)
Fridhemsgatan 1 (visa karta)
595 24  MJÖLBY

Arbetsplats
Cykel & Fritid i Mjölby AB

Jobbnummer
9982751

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