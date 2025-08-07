Mekaniker Norrköping
Vill du bli en del av ett engagerat team med stora utvecklingsmöjligheter? Nu har du chansen att ansluta dig till vår kund team i Norrköping!Publiceringsdatum2025-08-07Om företaget
Bilbyter startades faktiskt redan 1971 och har genom åren vuxit till att nu ha hela 90 anställda och vara representerade på 5 adresser. På så sätt behåller de en familjär känsla på varje anläggning men kan dra fördel av deras storhet när det behövs.
Hos Bilbyter möter du en fantastisk skara anställda som har tagit många år att sätta samman, var och en dedikerade till sin uppgift att hjälpa och vägleda dig som kund oavsett om det gäller en liten reparation eller ett stort inköp.Om tjänsten
Som mekaniker kommer du att ha fokus på felsökning ansvarar för att identifiera och åtgärda tekniska problem i fordon. Genom att använda diagnostikverktyg och tester lokalisera fel i mekaniska, elektriska och hydrauliska system. Rollen kräver en god förståelse för hur olika system fungerar tillsammans, samt förmåga att snabbt hitta lösningar på problem.
Hos vår kund får du uppleva den personliga känslan av ett mindre, sammansvetsat team inom ramen för ett större, stabilt företag. Kunden värnar om en stark gemenskap där varje medarbetare spelar en viktig roll. Du kommer att ha möjlighet att växa och vidareutveckla dina färdigheter genom märkesspecifika utbildningar och fördjupning inom generella fordonsreparationer.
Vi söker dig som
Vi söker dig, oavsett om du är kille eller tjej, som har några års erfarenhet som mekaniker eller har motsvarande kunskaper inom modern bilteknik. Du är en person som inte bara följer instruktioner utan också vågar ta egna initiativ för att lösa problem på ett kreativt och effektivt sätt.
För vår kund är kundnöjdhet alltid i fokus, och vi letar efter dig som är kommunikativ, lösningsorienterad och har en stark vilja att sätta kundens behov i centrum. Om du vill arbeta i en miljö där din kompetens uppskattas och där du har möjlighet att utvecklas - då är detta rätt plats för dig!Övrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Patricia Contreras på patricia.contreras@kraftsam.se
. I denna rekrytering samarbetar Bilbyter AB med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
