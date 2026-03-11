Mekaniker | LGS| Luleå
Lernia Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Luleå Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Luleå
2026-03-11
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Ta chansen att bli en del av ett väletablerat teknikföretag i Luleå där mekaniskt arbete och svetsning står i fokus. Hos LGS får du arbeta med avancerad generatorservice i en strukturerad verkstadsmiljö, omgiven av erfarna kollegor och med goda möjligheter att utvecklas. Vi ser gärna att du börjar så snart som möjligt, så ansök redan idag!Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Som verkstadsmedarbetare kommer du att utföra felsökning, service och renovering av industriell utrustning, genomföra mekaniskt arbete som demontering och montering av komponenter, samt svetsning och reparation av maskindelar i en strukturerad verkstadsmiljö.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet som mekaniker eller verkstadsarbetare, gärna inom industriverksamhet. Du bör ha gedigna kunskaper i svenska, både skriftligt och muntligt, för att effektivt kommunicera med kollegor och dokumentera arbetsprocesser. Noggrannhet och hög kvalitet i ditt arbete är avgörande för att säkerställa att våra standarder upprätthålls. En positiv inställning och förmåga att arbeta både självständigt och i team är också viktiga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har en praktisk utbildning inom fordon, el, teknik eller industri. Heta Arbeten-certifikat samt truck- och traverskort är också fördelaktiga kvalifikationer som kan underlätta arbetsmomenten. Erfarenhet av arbete med generatorer, elmotorer eller transformatorer är särskilt värdefullt och kan bidra till en snabbare inlärningskurva. Vi uppskattar flexibilitet och samarbetsförmåga, samt att du enkelt kan anpassa dig till varierande arbetsuppgifter och tempo.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Elin Ejrendahl via e-post: elin.ejrendahl@lernia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7358411-1885983". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Storgatan 11 (visa karta
)
972 38 LULEÅ Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9790013