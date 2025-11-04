Mekaniker inom tung industri
2025-11-04
Essity är en välkänd tillverkande industri med lång tradition och stark lokal förankring. Deras anläggning i Lilla Edet omfattar flera produktionssteg såsom ångcentral, massaberedning, pappersproduktion, konvertering, logistik och stödfunktioner. Här genomsyras arbetsplatsen av ett familjärt klimat, stort fokus på arbetsmiljö och en kultur av ständiga förbättringar.
Essity Edet Bruk består av flera avdelningar så som massaberedning, ångcentral, papperstillverkning, konvertering och logistik. Här arbetar vi med hela processkedjan, från råvara till färdig produkt i förpackning. Tillsammans med drivna och engagerade kollegor får du arbeta på en tekniskt avancerad linje och producera produkter i världsklass. Du erbjuds en spännande arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter. Dina arbetsuppgifter
Som mekaniker inom papperstillverkningen ansvarar du för det mekaniska underhållet på avdelningen. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära:
Förebyggande underhåll
Svetsning och enklare skärande bearbetning
Förbättringsarbeten
Smörjning
Inspektioner
Viss egentillverkning och modifiering av maskindelar
Byte och uppriktning av pumpar och motorer
Byte av tätningar
Svetsning i både rostfritt och svart stål
Lagermontage
Du kommer bli en del av ett engagerat team där alla är delaktiga i planering, både för gruppen och enskilt. Det arbetas ständigt med utvecklings och förbättringsarbeten, där du får chansen att ta ansvar och driver din egen utveckling. Din profil För att trivas i rollen som Mekaniker tycker du att det är roligt att lösa problem! Du drivs av att ständigt ha olika lösningar pågång tillsammans med ditt team. Du är inte rädd för att behöva ta i när dett behövs, du är positiv och kan arbeta självständig. Krav för tjänsten: Erfarenhet av att svetsa och hantera lättare skärande bearbetning.
En fullföljd industri eller verkstadsmekanisk utbildning på gymnasienivå, eller motsvarande erfarenhet
Ett par års erfarenhet från att ha arbetat med underhåll, pumpar och smörjning
Tidigare arbete inom processindustrin eller värmekraftbranschen är meriterande
God förmåga att formulera dig, så väl muntligt som skriftligt, på svenska samt grundläggande kunskaper på engelska
I den här rekryteringen samarbetar Essity med Skill där du blir anställd hos Skill.
Tjänsten är på dagtid med start omgående. om detta låter som något för dig är du varmt välkommen att skicka in din ansökan. Urvalet behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför din ansökan redan idag! Vid eventuella frågor eller funderingar får du gärna kontakta ansvarig rekryterare Maria Haswani, maria.haswani@skill.se
Maria Haswani maria.haswani@skill.se
