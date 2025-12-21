Mekaniker / Fordonstekniker - Nybro
2025-12-21
Go-Ahead Sweden är ett ledande transportföretag som strävar efter att erbjuda säkra, pålitliga och hållbara transportlösningar. Vi ingår i en global koncern med 27.000 medarbetare runt om i världen. Vi finns idag på ett 30-tal orter i Sverige.
Vi är här för att sammanföra människor och samhällen. Vi gör detta genom att ta hand om våra medarbetare, våra kunder, våra fordon, vårt samhälle och miljön.Hos oss får du möjlighet att vara en del av ett team som arbetar för att utveckla och effektivisera kollektivtrafiken i Sverige.
Om rollen
Som mekaniker / fordonstekniker arbetar du med service, underhåll och reparationer av fordon, främst bussar och andra kommersiella fordon. Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor och verkstadsansvariga, med fokus på driftsäkerhet, kvalitet och effektivitet.Dina arbetsuppgifter
Service, underhåll och reparation av fordon
Felsökning inom mekanik, el och elektronik
Förebyggande underhåll enligt service- och underhållsplaner
Användning av diagnosverktyg och modern verkstadsutrustning
Dokumentation av utförda arbeten
Det här behöver du ha:
Är utbildad mekaniker / fordonstekniker eller har motsvarande erfarenhet
Har erfarenhet av service och reparationer av fordon
Har grundläggande kunskaper inom fordonselektronik
Arbetar självständigt, strukturerat och lösningsorienterad
Är ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
Har B-körkort (C och/eller D är meriterande)
Kan kommunicera på svenska eller engelska på funktionell nivå
Vad vi erbjuder:
Gemenskap: Hela vår koncern präglas av en organisation, där våra medarbetare får många möjligheter att göra sin röst hörd. Vi litar på varandra, visar handlingskraft och samarbetar med varandra. Du har alltid nära till en kollega eller chef som stöttar dig i ditt arbete. Vi arrangerar årligen återkommande trivselaktiviteter.
Goda anställningsvillkor: Alla medarbetare hos oss omfattas av kollektivavtal. Vi erbjuder trygga anställningsformer.
Arbetsmiljö: Vi vill att du ska trivas och må bra och erbjuder därför en trivsam arbetsmiljö där vi välkomnar olikheter. Vi erbjuder ett friskvårdsbidrag och har möjlighet till omfattande företagshälsovård.
Utvecklingsmöjligheter: Vi investerar i våra medarbetares framtid genom en gedigen introduktionsutbildning samt därefter kontinuerlig fortbildning och möjlighet till karriärutveckling.
Innovation: Vi uppmuntrar kreativitet och förslag på förbättringar för att kontinuerligt utveckla våra tjänster och arbetsprocesser.
Bli en del av Go-Ahead Sweden och bidra till att forma framtidens kollektivtrafik med oss. Vi ser fram emot din ansökan och att välkomna dig till vår gemenskap. Så ansöker du
Go-Ahead AB (org.nr 556360-2522)
382 33 NYBRO
För detta jobb krävs körkort.
