Mekaniker
Metsä Board Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskinreparatörsjobb i Örnsköldsvik
2026-06-22
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Metsä Board Husum söker Mekaniker
Är du vår nya Mekaniker?
Metsä Board Husum är en ledande tillverkare av färskfiberbaserad massa och premiumkartong. Vill du vara en del av ett stort företag och duktiga kollegor? Då kanske detta jobb är något för dig! Som mekaniker kommer du att i nära samarbete med drift- och underhållsavdelningarna arbeta för att säkerställa god tillgänglighet på våra anläggningar.
Vad blir din roll hos oss?
Genomföra förebyggande och avhjälpande underhåll
Felsökning på utrustning
Arbetsorderhantering i underhållssystemet
Delta i underhållsplanering
Vi söker dig som
Är säkerhetsmedveten, ansvarstagande och trivs i nära samarbeta med andra.
Du är noggrann och tar egna initiativ samtidigt som du är en god lagspelare.
Du gillar att meka, har ett tekniskt intresse och trivs med ett omväxlande arbete.
Krav
3-årig gymnasieutbildning med relevant inriktning
Datorvana och tekniskt intresse
Tidigare erfarenhet av mek/underhåll/verkstadsarbete
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av baxning och lyft
Processkännedom och erfarenhet av liknande underhållsarbete inom industri är meriterande
Vad erbjuder vi
• Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö, kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Möjlighet att arbeta i en högteknologisk och modern produktionsmiljö
• En arbetsplats där ledarskap, säkerhet och hållbarhet är prioriterat Publiceringsdatum2026-06-22Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 8 augusti 2026
Observera att vi bara tar emot ansökningar via vårt system samt att vi har anonym rekrytering, se längre ner.Kontakt
På grund av semesterperiod kommer vi ha begränsad möjlighet till återkoppling.
HR Manager: Mirella.Westpil@metsagroup.com
/ Maria.Lindblad@metsagroup.com
/ Marcus.Steen@metsagroup.com
För fackliga frågor kontakta Pappers ordförande: 0663-18999
Anonym rekrytering - hur funkar det och varför använder vi det?
Som en del av Metsä Groups jämställdhetsprogram och vår vision - "Metsä för alla", använder vi oss av anonym rekrytering. Syftet är att minska effekten av omedvetna fördomar och eventuell diskriminering.
Sökandes kön och födelsedatum efterfrågas inte i ansökningsformuläret. Personuppgifter som namn, modersmål, tidpunkt för studier, namn på utbildningsinstitutioner och kontaktuppgifter är dolda fram till intervjufasen. Bilagor (som CV) är också dolda.
Rekryterare har tillgång till kontaktuppgifterna till de som kallas till intervju när den sökande har valts ut för intervju. Vårt system vägleder dig genom ansökningsprocessen. Frågorna i ansökningsformuläret hjälper dig att presentera dina färdigheter och erfarenheter anonymt. Svara noggrant på alla frågor. Om du kallas till intervju kommer ditt CV att visas för rekryterarna som stöd till intervjun. Läs mer och se videon om anonym rekrytering: http://www.metsagroup.com/anonymousrecruitment
Säkerhet på arbetsplatsen
Som en del i att säkerställa en säker arbetsplats har vi nolltolerans mot alkohol- och drogpåverkan. Därför genomför vi drogtester som en del i anställningsprocessen, och även slumpmässiga alkohol- och drogtester löpande under anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Metsä Board Sverige AB
(org.nr 556585-8866)
Bruksvägen 86 (visa karta
)
896 80 HUSUM Jobbnummer
9972888