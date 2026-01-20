Mekaniker
2026-01-20
ESAB Perstorp har senaste året utökat produktionen med att tillverka svetselektroder som levereras över hela världen. Vi är idag omkring 230 personer och står framöver inför spännande utmaningar.
Är du händig och har ett tekniskt intresse? Då är detta arbetet för dig.
Vi söker mekaniker till vår fabrik i Perstorp. Du kommer ha ansvar för att utföra service och underhållsarbete både avhjälpande och förebyggande, felsöka, åtgärda problem samt utföra reparationer och modifieringar. Vi ser att du har erfarenhet av verkstad/industri, montage och har ett tekniskt intresse.
Du ingår i ett team som ansvarar för reparationer och underhåll av produktionsmaskiner och kringutrustning, vi ser gärna gärna att du är social och trivs med att arbeta i både grupp och individuellt. Du ser problemlösning som en utmaning och brinner för teknik. Du bör även vara flexibel samt ha ett sinne för ordning och reda.
För att vara aktuell för tjänsten har du arbetat som mekaniker/servicetekniker med liknande arbetsuppgifter under några år. Arbetstiden är dagtid/skiftarbete.
För tjänsten behövs:
• En avslutad gymnasieutbildning gärna med teknisk inriktning
• God datorvana
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
• Kunskap och erfarenhet inom svets
• B-körkort
• Att du kan arbeta skift
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Esab AB
Elektrodvägen 12
284 33 PERSTORP
Elektrodfabriken
Semir Mehmedovic semir.mehmedovic@esab.se
