Mekaniker
2025-09-01
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
Mekaniker
till Anrikningsverket i Aitik
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Vill du arbeta och utvecklas i ett världsledande företag inom gruvindustrin?
Vi erbjuder ett spännande arbete med 7-7 skift där våra medarbetare har den största betydelsen för att det ska fungera och vi söker nu förstärkning till Aitik.
Din roll
I rollen som Mekaniker i Anrikningsverket får du arbeta med hela livscykeln av diverse mekaniska utrustningar i anrikningsverket. I arbetsuppgifterna ingår nyinstallationer, förebyggande underhållsarbete och reparationsarbeten på bland annat pumpar och krossar. Du får även tillverka och reparera reservdelar och utrustningar på verkstaden.
Arbetet sker i tätt samarbete med arbetsledare, beredare, planerare, driftoperatörer, elektriker och förebyggande underhållspersonal.
Vi har just nu två lediga tjänster som avser tillsvidareanställningar. Placering är i Aitikgruvans Anrikningsverk och arbetstiderna är K2-skift; arbete 7 förmiddagar och 7 lediga dagar.
Ditt bidrag
Vi ser fram emot att jobba med dig som bygger goda relationer och samarbetar bra med andra i tvärfunktionella team. Du är självständig och gillar när det är ordning och reda. För att trivas i rollen bör du vara flexibel i arbetssätt och bemötande och du delar våra värderingar omsorg, mod och ansvar. Våra förhoppningar är att våra medarbetare trivs och vill stanna länge hos oss, därför ser vi till och satsa på dig som har utvecklingsambitioner.
Det är kvalificerande med
Gymnasieutbildning med industriell inriktning
Några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Körkort för personbil
Det är meriterande med svetskunskap av syrfasta rör och erfarenhet av Maximo. Har du ett brett tekniskt kunnande är även det meriterande.
Varför arbeta med oss?
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta mig som rekryterande chef Patrik Karlsson, Arbetsledare, 070-207 53 85, patrik.j.karlsson@boliden.com
, eller Arbetsledare Sanna Blombacke, 070-262 28 03, sanna.blombacke@boliden.com
Vi uppskattar ditt intresse!
Frågor om ansökan besvaras av vår HR Talent Acquisition Partner, Britt-Marie Persson, 070-601 74 95, britt-marie.persson@boliden.com
Facklig information får du av IF Metall, metall.aitik@boliden.com
Vi ser framemot din ansökan senast 30 september 2025.
Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Nyfiken att veta mer?
Gå in på vår hemsida och läs mer om livet på Boliden: Karriär - Boliden
Kontakter från externa bemannings- och rekryteringsföretag undanbedes.
