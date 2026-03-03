Mejeri/ kolonial personal - Matrix Nynäshamn
Mely AB / Butikssäljarjobb / Nynäshamn Visa alla butikssäljarjobb i Nynäshamn
2026-03-03
, Trosa
, Salem
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mely AB i Nynäshamn
, Huddinge
, Norrköping
, Haninge
eller i hela Sverige
Är du en passionerad matälskare som brinner för försäljning och ordning och reda? Då har du nu chansen att bli en del av vårt team!
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av försäljning, beställning och uppföljning.
• Är mål- och resultatinriktad med ett sinne för ordning och detaljer.
• Kan arbeta självständigt såväl som i grupp.
• Är skicklig på att organisera och hantera beställningar.
• Har ett brinnande intresse för butikens dagliga drift och rutiner, så som inköp, prissättning och upp packning.
• Har tidigare erfarenhet som mejeri medarbetare, exempelvis: beställning, exponering, organisering och skyltning.
• Har erfarenhet av prissättningar , sortiment .
Vad vi erbjuder:
En dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och bidra till butikens framgång. Som en del av vårt team blir du en viktig kugge i maskineriet och får möjligheten att arbeta med kvalitetsprodukter och service.Publiceringsdatum2026-03-03Om företaget
Vi är en del av Matrebellkedjan - din destination för mångkulturell mat, frukt och grönt samt manuell köttavdelning. Våra enheter går under namnet MATRIX och har redan tre framgångsrika butiker i Stockholm, med en fjärde som öppnar nu under hösten i Norrköping .
Vårt team, MATRIX, består av unga och drivna medarbetare som brinner för mat och service. Vi är nu cirka 100 engagerade anställda och planerar att expandera vidare över hela Sverige.
Nu söker vi dig som vill följa med oss på denna spännande resa och bli en del av vårt dynamiska team.
Är du den drivna ledaren vi söker? Skicka din ansökan idag!
• ** ANGE MEJERI - Nynäshamn i rubrik
• ** Erfarenhet krav 2 år Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: jobb@matrix.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mejeri personal". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mely AB
(org.nr 556756-4728)
Nynäsvägen 29 (visa karta
)
149 40 NYNÄSHAMN Arbetsplats
Matrix Nynäshamn Jobbnummer
9774319