Meeting & Event host & receptionist 100%
ESS Hotel Group AB / Receptionistjobb / Landskrona Visa alla receptionistjobb i Landskrona
2025-08-14
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ESS Hotel Group AB i Landskrona
, Malmö
, Ystad
, Falkenberg
, Varberg
eller i hela Sverige
Maryhill Estate - där elegans och glamorös historia möter vibrerande pool club a la Franska rivieran. Detta kommer vara långt mer än "bara ett jobb" för dig, du kommer vilja vara delaktig i att förädla historian och införliva känslan av passion på en helt ny nivå. Vi strävar efter upplevelser i världsklass, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över.
Nu söker vi dig som vill ta extra väl hand om våra mötesgäster. De stora grupperna men där vi ser varje individ som en potentiell stamgäst - och agerar därefter.
Välkommen att söka rollen som Meeting & Event host & receptionist! I den här varierade rollen kommer du jobba både i vår hotellreception (ca 20%) och i våra möteslokaler (ca 80%), du kommer med andra ord sitta på så mycket kunskap att du kan ses som Maryhills orakel. I båda rollerna är du ansiktet utåt för gästen och har alla möjligheter att vara den personen de lägger på minnet lång tid framöver.
Mer specificerat för Meeting & Event-delen så ingår det bland annat nedan under en arbetsdag:
Välkomna våra konferensgäster, gå igenom körchema för dagen och se till att tekniken fungerar
Vara deras go-to under mötes-vistelsen för att säkerställa att alla deras behov tillgodoses.
Säkerställa att konferenslokaler är förberedda och utrustade enligt gästens önskemål.
Förbereda och plocka undan för fikaservering samt se till att det alltid finns kaffe
Bistå med teknisk support under konferenser och evenemang
I receptionen då, vad kommer du göra där? Jo, ungefär detta:
Välkomna och erbjuda personlig både service vid in- och utcheckning men också under hela vistelsen - du är spindeln i nätet
Ha stenkoll på dagens ankomster, om de firar något, är återkommande gäster osv.
Hantera mail, telefon och ha mycket kontakt med bokningsavdelningen på chatt
Ge rekommendationer om lokala sevärdheter och aktiviteter
Lobbyn är din arena, gästens vardagsrum och vårt gemensamma ansvar. Hos oss ska det kännas som att komma hem, och det är du som gör skillnad.
Vem tror vi att du är?
Du är en glad, kommunikativ och effektiv person som tycker det är kul att ta hand om gästen utefter just hens behov. Att kunna jobba strukturerat och organiserat är viktigt då alla grupper man tar hand om har ett körschema som är avgörande för vistelsen och ruljansen i huset. Vi älskar de lilla extra, så det är en stor fördel om du har öga för detalj och tycker det är roligt att piffa. Du är självgående, men teamwork är nyckeln till framgång, där kommunikation genomgående i hela huset kommer betyda allt för att gästen ska bli nöjd och känna sig sedd.
I övrigt är det toppen om du har:
Erfarenhet av arbete inom hotell, restaurang eller konferens
Goda kunskaper i svenska och engelska; fler språk är meriterande
Grundläggande tekniska färdigheter för att hantera konferensutrustning och hotell- och bokningssystem
Om du inte checkar alla boxar ovan men tycker denna roll låter rolig, tveka inte att söka ändå, vi är mer måna om att hitta precis rätt person.
Om du fortfarande är intresserad kommer här det finstilta:
Anställningsform: 100% tillsvidare, 6 månaders provanställning Arbetstid: Varierande dag, kväll & helg Tillträde: Så snart som möjligt Lön: Enligt HRF-avtal
Vi kommer kalla till intervjuer löpande, sista ansökningsdag är den 31 augusti. Som en del av Maryhill Estate får du en dynamisk och spännande roll i ett företag som ständigt växer och utvecklas. Utöver självklarheter som friskvårdsbidrag och tjänstepension får du även rabatter på ESS Groups alla destinationer och restauranger runt om i Norden. Du kommer att vara en del av ett engagerat team och vi erbjuder goda möjligheter till internutbildningar och personlig utveckling. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
(org.nr 556710-8047), http://www.essgroup.se Arbetsplats
ESS Group Jobbnummer
9459140