Mediesäljare till Life Science-branschen

Brinner du för försäljning och vill arbeta med en ledande plattform inom life science-industrin? Vi söker en driven mediesäljare som vill bidra till att stärka branschen genom relevanta och effektiva medielösningar.
Om rollen
Som Mediesäljare kommer du att:
Ansvara för försäljning av annonsering i både print och digitalt format, samt utveckla kundavtal kopplade till advertorials, nyhetsbrev, event och digitala lösningar.
Driva hela säljprocessen - från prospektering och nykundsbearbetning till att vårda och utveckla befintliga kundrelationer.
Ta ett stort kommersiellt ansvar och bygga upp din egen kundportfölj för att skapa långsiktiga samarbeten och affärstillväxt.
Bidra till och genomföra försäljningsstrategier för att säkerställa att vi når våra uppsatta tillväxtmål.
Du blir en nyckelspelare i arbetet med att stärka life science-industrin genom innovativa medielösningar.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning, gärna av medielösningar inom B2B.
Är trygg i uppsökande och relationsbyggande försäljning samt har en kommersiell förståelse för branschspecifika lösningar.
Är självgående, metodisk och har ett starkt driv för att nå högt uppsatta mål.
Är bekväm i kontakt med beslutsfattare och har god förståelse för det svenska näringslivet.
Har intresse för eller erfarenhet av life science-industrin - meriterande men inget krav.
Varför arbeta hos oss?
Möjlighet att arbeta med en väletablerad branschtidning och digital plattform med starkt fäste i branschen.
Professionell utveckling och karriärmöjligheter inom medieförsäljning.
Chansen att växa in i en högre roll med utökat ansvar.
En viktig roll i att stärka en bransch som spelar en avgörande roll i Sveriges framtid.
Placering
Vårt kontor är beläget i Solna, men dina kunder finns över hela Sverige.
I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner. Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: work@talentpartner.se
.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - ansök redan idag!
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
