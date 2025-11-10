Mediekoordinator iGaming
Talent & Partner AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2025-11-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg i din karriär och arbeta med marknadsföring i ett globalt techbolag inom digital underhållning och iGaming?
Vi söker nu en Media Coordinator till ett internationellt huvudkontor i Stockholm - en analytisk och samarbetsinriktad roll för dig som vill kombinera strategi, data och medieplanering i ett snabbväxande företag med starka varumärken världen över.
Om rollen
Som Media Coordinator blir du en nyckelperson i bolagets centrala mediateam, där du ansvarar för att koordinera, följa upp och analysera marknadsföringsinsatser i flera marknader.
Du fungerar som kontaktperson för medieplattformar, samordnar globala kampanjer och säkerställer att all data hanteras och rapporteras på ett strukturerat och effektivt sätt.
Det här är en roll för dig som vill kombinera operativt ansvar med analytisk precision och bidra till datadrivna beslut som stärker marknadsinvesteringarna globalt.
Ditt ansvar
Vara huvudkontakt för företagets medieverktyg (Media Management Platform) och säkerställa att all data är korrekt organiserad och uppdaterad för samtliga marknader.
Koordinera och följa upp global mediespend - skapa månatliga, kvartalsvisa och årliga rapporter för ledning och lokala marknadsteam.
Samla in och analysera data kopplad till KPI:er, Share of Voice, Share of Spend, mediekonsumtion och konkurrens.
Ge stöd och utbildning till lokala marknader och externa mediepartners, inklusive byråer.
Samordna globala mediekampanjer från brief till genomförande, implementering och utvärdering.
Utveckla processer, arbetssätt och analysmodeller för att optimera medieplanering och investeringsbeslut.
Samarbeta med interna stakeholders på alla nivåer och bidra med insikter som driver affären framåt.
Vi söker dig som
Har examen inom marknadsföring, ekonomi, kommunikation eller motsvarande.
Har minst 3 års erfarenhet av B2C-marknadsföring, gärna från mediebyrå, analys- eller insiktsroll.
Har god förståelse för medieplanering, KPI-analys och utvärdering av kampanjer (både digitala och traditionella medier).
Är analytisk, strukturerad och trivs i en datadriven miljö.
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Har erfarenhet av Power BI, Google Analytics eller liknande verktyg - samt ett naturligt intresse för nya digitala lösningar.
Är självgående, proaktiv och trivs i en internationell miljö med högt tempo.
Vi erbjuder
En central roll i ett globalt marknadsteam med fokus på data, media och tillväxt.
Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt inom global marknadsanalys och mediekoordinering.
En dynamisk, innovativ och internationell miljö med engagerade kollegor.
Konkurrenskraftiga villkor och goda utvecklingsmöjligheter.
Varför företagsnamnet är konfidentiellt
Denna tjänst är en del av en konfidentiell search och headhunt för ett ledande företag inom branschen.
På grund av den strategiska betydelsen av denna rekrytering har företaget valt att hålla sin identitet dold i detta skede.
Mer information om organisationen kommer att delas med utvalda kandidater under rekryteringsprocessen.
Om du är en resultatinriktad person som söker en spännande möjlighet att göra skillnad, uppmuntrar vi dig att ansöka.
Om Talent & Partner
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.
Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär tillsammans med oss och våra kunder.Publiceringsdatum2025-11-10Så ansöker du
Vill du bli en nyckelperson i ett globalt bolag som leder utvecklingen av digitala kampanjer och marknadsföring i Norden?
Skicka din ansökan till work@talentpartner.se
- urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Jobbnummer
9598106