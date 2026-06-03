Medicinsk vårdadministratör, Varberga vårdcentral
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2026-06-03
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Varberga vårdcentral är en av fem vårdcentraler inom verksamhetsområde Örebro väster, Område nära vård. Varberga vårdcentrals upptagningsområde är till ytan stort och sträcker sig mellan Närkes Kil och Mellringe till Hjärsta och Varberga. Vårdcentralen har idag ca.10 100 listade patienter, där det mångkulturella möter det traditionella samhället och lägenheter varvas med villor och småhus. Vårdcentralen har också ett stort kommunalt uppdrag. Vårdcentralens fokus är att skapa en kvalitativ vård, goda relationer och en god arbetsmiljö. Det mångkulturella upptagningsområdet avspeglas i en mångkulturell arbetsplats där samarbete, gemenskap och teamkänsla genomsyrar vår verksamhet.
Här på Varberga vårdcentral finns tre kompetenta, professionella och erfarna medicinska vårdadministratörer där vi nu söker en ny medarbetare. Vi har ett starkt intresse och ett stort engagemang till vårt arbete.Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är väldigt omväxlande och innefattar bland annat att skriva diktat, receptionsarbete, beställningar av behörigheter, mötesdokumentation och posthantering samt service till kollegor och patienter. Vi har ett rullande schema där vi tar hand om remisser, provsvar, post samt skriver mötesprotokoll. Vi har även möjlighet att skriva diktat hemifrån några dagar per månad.
Vikariat tom 2027-07-31 med ev möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk vårdadministratör. För att trivas i rollen bör du ha ett generellt IT-intresse och du har lätt för att skapa bra möten med såväl patienter som kollegor. Att bidra i verksamhetens utvecklings- och förändringsprojekt ser du som en naturlig del av ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du är flexibel, positiv, social och trivs i kontakter med både kollegor och patienter samt har goda kunskaper i svenska språket. Har du tidigare erfarenhet som medicinsk vårdadministratör, gärna inom primärvård, ser vi det som en stor fördel.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:465". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Vårdcentralschef
Maria Westerling 019-602 32 75 Jobbnummer
9944700