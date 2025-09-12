Medicinsk vårdadministratör, Varberga vårdcentral
Varberga vårdcentral är en av fem vårdcentraler inom verksamhetsområde Örebro väster, Område nära vård. Varberga vårdcentrals upptagningsområde är till ytan stort och sträcker sig mellan Närkes Kil och Mellringe till Hjärsta och Varberga. Vårdcentralen har idag ca.10 100 listade patienter, där det mångkulturella möter det traditionella samhället och lägenheter varvas med villor och småhus. Vårdcentralen har också ett stort kommunalt uppdrag. Vårdcentralens fokus är att skapa en kvalitativ vård, goda relationer och en god arbetsmiljö. Det mångkulturella upptagningsområdet avspeglas i en mångkulturell arbetsplats där samarbete, gemenskap och teamkänsla genomsyrar vår verksamhet.
Här på Varberga vårdcentral finns tre kompetenta, professionella och erfarna medicinska vårdadministratörer där vi nu söker en ny medarbetare. Vi har ett starkt intresse och ett stort engagemang till vårt arbete.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Medicinsk vårdadministratör, Varberga vårdcentralPubliceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är väldigt omväxlande och innefattar bland annat medicinsk dokumentation, introduktion och utbildning för ny personal och studenter samt patientadministration. Vi har ett rullande schema där vi tar hand om remisser, receptionsarbete, post samt skriver protokoll på exempelvis APT. Diktat skriver vi dagligen. Journaldokumentationen sker i COSMIC.
Vi har även möjlighet att skriva diktat hemifrån några dagar per månad.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Utbildning som medicinsk vårdadministratör eller motsvarande. Goda datakunskaper är nödvändigt då arbetet sker i datoriserad miljö.
Vi söker dig som har lätt för att skapa bra möten med såväl patienter som kollegor. Vi sätter stor vikt vid egenskaper som samarbetsförmåga, initiativ- och ansvarsförmåga samt flexibilitet. Att bidra till verksamhetens utveckling ser vi som en naturlig del av arbetet. Har du tidigare erfarenhet som medicinsk vårdadministratör, gärna inom primärvård, ser vi det som en stor fördel. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
