Medicinsk vårdadministratör Tybble vårdcentral
Tybble vårdcentral ligger på öster i Örebro. Vårt upptagningsområde utgörs av såväl universitet som villaområde och landsbygd, vilket innebär ett varierat patientarbete. Vi är idag ett sammansvetsat team på cirka 65 personer, där alla fyller en viktig roll. I vår jobbfilosofi ingår flexibilitet och högt i tak. Här får du stora möjligheter att påverka dina arbetstider och arbetsuppgifter. Allt under stort ansvarstagande.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Arbetsuppgifterna innefattar sedvanligt arbete som medicinsk vårdadministratör så som medicinsk dokumentation, patientadministration och posthantering, receptionsarbete ingår.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Utbildning som Medicinsk vårdadministratör eller motsvarande. Du bör ha ett generellt IT-intresse och ha lätt för att skapa bra möten med såväl patienter som kollegor. Att bidra i verksamhetens utvecklings- och förändringsprojekt ser du som en naturlig del av ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Intervjuer kan ske fortlöpande.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårdcentralschef
Jenny Forsman 019-602 88 42 Jobbnummer
