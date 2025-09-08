Medicinsk vårdadministratör, Tybble vårdcentral
Tybble vårdcentral ligger på öster i Örebro. Vårt upptagningsområde som utgörs av såväl universitet som villaområde och landsbygd, vilket innebär ett varierat patientarbete. Vi är idag ett sammansvetsat team på cirka 60 personer, där alla fyller en viktig roll. I vår jobbfilosofi ingår flexibilitet och högt i tak. Tybble vårdcentral är delad i två enheter; en på Forskarvägen där vi har vår BVC och MVC verksamhet och psykosociala teamet. Den andra enheten är det vi kallar Vårdcentralen och ligger på Sörbyängsvägen. Båda dessa enheter har nyrustade trevliga lokaler.
Tybble vårdcentral ingår i Område nära vård. Området har till uppgift att tillhandahålla den vård som är vanligt förekommande, ofta återkommande eller kronisk och som därför behöver finnas geografiskt nära patienterna. I området finns navet för hälso- och sjukvårdens omställning mot just nära vård. Tanken med den nära vården är knyta vård inom sjukhus, vårdcentraler och kommuner närmare varandra. Vi ska möta människor med komplexa behov och kronisk sjukdom på ett än bättre sätt och arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för alla länsinvånare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Det arbetar sammanlagt sju vårdadministratörer på Tybble vårdcentral och i denna grupp kommer du att ingå. Arbetsuppgifterna innefattar i huvudsak medicinsk dokumentation, patientadministration, posthantering, receptionsarbete samt andra förekommande administrativa uppgifter. Arbetet hos oss är omväxlande och stimulerande då vi arbetar efter ett rullande schema. Tillsammans med övriga medicinska vårdadministratörer utvecklar du och fördelar arbetet för administratörsgruppen.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi söker dig som har godkänd utbildning som medicinsk vårdadministratör eller motsvarande. Du har goda kunskaper i svenska språket samt har god datorvana. Du har en hög servicenivå och lätt för att skapa bra möten med såväl patienter som kollegor. Stor vikt läggs på personlig lämplighet. Att bidra till verksamhetens utveckling ser du som en naturlig del av ditt arbete. Personliga egenskaper som vi värdesätter är samarbetsförmåga, initiativ- och ansvarsförmåga, kvalitetstänk samt flexibilitet. Tidigare erfarenhet som medicinsk vårdadministratör ser vi som meriterande.Så ansöker du
Intervjuer kommer att ske fortlöpande.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Månadslön
