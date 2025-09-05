Medicinsk Fotterapeut 80 %
2025-09-05
Vi på Östermalms sjukvårdsförening är en verksamhet med distriktssköterskor, diplomerade fotterapeuter och läkare. Alla kan bli medlemmar och ta del av kostnadsfri drop-in besök hos distriktssköterskor, inspirerande föreläsningar, trevlig gemenskap - och träning till reducerade priser.
Vi söker nu en medicinsk fotterapeut på deltid.
Vi söker dig som har en medicinsk fotvårdsutbildning i grunden, har flera års erfarenhet och som verkligen brinner för sitt yrke och att ge patienten kvalitativ service.
Som person ser vi att du är flexibel, pålitlig och arbetar alltid noggrant samt ser till patientens behov. Du har lätt för att kommunicera med både patienter och kollegor samt vill bidra till en fortsatt trevlig arbetsmiljö. Vi söker Dig som enbart vill arbeta kontorstid.
Vill du bli en del av vårt trevliga team och möta nöjda medlemmar och patienter varje dag?
Intervjuer hålls löpande.
Vid frågor om tjänsterna kontakta oss på nathalie.wenna@osjf.se
Besök gärna vår fina hemsida: https://osjf.se
Varmt välkommen att söka till oss på Östermalms Sjukvårdförening och besök vår trevliga lokal på Tyskbagargatan 11, centralt i Stockholms city. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: nathalie.wenna@osjf.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östermalms Sjukvårdsförening
Tyskbagargatan 11 (visa karta
)
114 43 STOCKHOLM Jobbnummer
9494856