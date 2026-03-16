Medical Operations Manager
2026-03-16
Medical Operations Manager till Din Psykolog
Din Psykolog är en växande digital vårdmottagning med visionen att erbjuda tillgänglig och högkvalitativ psykologisk behandling som en självklar del av primärvården. Nu befinner vi oss i en fas där vår verksamhet skalas upp - och vi söker därför en Medical Operations Manager som vill ta ett helhetsansvar för den dagliga driften av vår psykologorganisation.
Det här är en roll för dig som är trygg i ditt ledarskap, gillar struktur och får energi av att skapa ordning, stabilitet och fungerande processer i en personalintensiv verksamhet.
Om rollen
Som Medical Operations Manager ansvarar du för den operativa driften av vårdverksamhet. Du leder 4-5 Clinician Managers som i sin tur ansvarar för cirka 90+ psykologer och psykoterapeuter. Fokus ligger på att omsätta beslut och prioriteringar till fungerande vardag, stabil leverans och god arbetsmiljö.
Du kommer bland annat att arbeta med att:
Leda och stötta Clinician Managers i personalfrågor, arbetsmiljö och vardaglig drift
Säkerställa fungerande schemaläggning, kapacitetsplanering och bemanning
Ansvara för hela medarbetarresan från on- till offboarding.
Hantera HR-frågor kopplade till anställningsformer, kontrakt, frånvaro och avslut
Följa upp och rapportera KPI kopplade till drift, tillgänglighet och produktivitet
Utvärdera och utveckla HR-, schema- och personalsystem
Driva förbättringsinitiativ som förenklar vardagen för både chefer och behandlare
Vem vi söker
Vi söker dig som är en trygg, självgående och förtroendeskapande ledare som trivs i operativa roller med stort ansvar. Du är van att arbeta i personalintensiva miljöer och känner dig bekväm med att fatta beslut, prioritera och driva ditt område framåt. Du bygger relationer genom närvaro, tydlighet och konsekvens - och du är bekväm med att både stötta och ställa krav.
Vi tror att du har:
Minst 2-3 års erfarenhet av formellt chefsansvar
Bakgrund från personalintensiv verksamhet
God vana av HR-frågor och grundläggande svensk arbetsrätt
Erfarenhet av schemaläggning, resursplanering eller liknande operativ drift
God systemvana och intresse för processer, struktur och data
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet från verksamhet i förändring eller tillväxt ses som meriterande
Bakgrund från vård är inget krav - relevant ledarerfarenhet kan vara förvärvad i olika branscher
Varför Din Psykolog?
Din Psykolog är ett växande bolag med höga ambitioner och ett tydligt uppdrag: att göra psykologisk vård mer tillgänglig och hållbar. Hos oss får du en central och ansvarsfull roll där ditt arbete märks - varje dag.
Du blir en del av ett sammansvetsat huvudkontor på cirka 20 personer, där vi ses på kontoret i Stockholm två dagar i veckan och arbetar tätt mellan funktioner. Vi värdesätter ansvarstagande, självständighet och förmågan att få saker att hända - och ger samtidigt stort förtroende till varandra.
Låter detta som rätt nästa steg för dig?
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Din Psykolog Vård Sverige AB
(org.nr 559336-8888), https://dinpsykolog.se/
Östgötagatan 12 (visa karta
)
116 25 STOCKHOLM Kontakt
Jessica Ögren jessica@dinpsykolog.se
9799916