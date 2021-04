Media Sales Executive - Account Manager - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-12Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi söker just nu säljkollega för vår kunds räkning. Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerlighet mediebranschen. Vi jobbar med branschens smartaste chefer och rekryterar de bästa kandidaterna.Media Sales Executive - Account ManagerVi erbjuder en trevlig arbetsplats med spännande framtid, där kompetenta, passionerade och serviceinriktade medarbetare är framgångsfaktorn för att nå våra mål. Du blir en del av en företagskultur som präglas av mångfald, kundfokus, affärsmannaskap och entreprenörsanda och du erbjuds utvecklande arbetsuppgifter i en expanderande verksamhet.Om digNu söker vi en kreativ och inspirerande säljare med stark dragningskraft och talang för att skapa och genomföra värdeskapande och relationsbyggande aktiviteter på en länsomfattande marknad. Vi erbjuder rätt person ett omväxlande arbete inom en kreativ verksamhet samt en öppen och inspirerande arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter. Som person är du driven, självmotiverande och har ett starkt mål- och resultatfokus. Du har en utvecklad affärsförståelse, drivs av att utvecklas som säljare och vågar göra det oväntade. Du kan snabbt sätta dig in i verksamheten. Tjänsten kräver att du har en passion för sälj och trivs i högt tempo i en föränderlig värld som mediabranschen är inne i just nu.2021-04-12Vi söker nu juniora Account Managers med ett brinnande affärsintresse och känsla för att bygga och stärka relationer. I rollen som Account Manager bygger du din egen kundportfölj genom att kontraktera nya affärer - som du sedan ansvarar för att utveckla till långsiktiga affärsrelationer genom ett konsultativt försäljningsarbete. För att lyckas i rollen krävs förmågan att kunna hantera ditt egna business-case från start till mål. Det gör du tillsammans med ett team av fantastiska kollegor. Till din hjälp har du även ett starkt varumärke, gedigen kunskap och erfarenhet samt världsledande tekniska lösningar, både i print och digitalt. Du har ett individuellt budgetansvar och rapporterar till försäljningschef. Du spenderar en del tid ute hos kund, men mest på vårt kontor.Som säljare rapporterar du direkt till marknads- och försäljningschefen. I dialog med denne omsätter försäljningsstrategi i operativa planer och konkreta aktiviteter som du sedan också genomför och följer upp. Säljaren deltar även i övergripande marknadsprojekt som syftar till utveckling av produkter, koncept, kampanjer, försäljningsaktiviteter, event och liknande, framför allt med avseende på marknadsföring och försäljning via det personliga mötet. Det operativa försäljningsarbetet innefattar aktiviteter för att utveckla och leda försäljningen mot befintliga kunder (merförsäljning) samt potentiella kunder i utvalda målgrupper, i första hand företag och andra organisationer. Internt ansvarar säljaren för koordinering av alla försäljningsinsatser som marknadsavdelningen genomför samt fungerar som säljstöd för innesäljare.ArbetslivserfarenhetAccount manager, 1-2 års erfarenhetI denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-26Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5683863