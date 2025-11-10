Media Operations Coordinator Digital Campaign Excellence
2025-11-10
Media Operations Coordinator - Digital Campaign Excellence
(Native, Video, Display & Influencer Marketing)
Join the future of digital media operations.
Vi söker dig som vill ta nästa steg i din karriär och bli en nyckelperson i Nordens mest framåtlutade digitala mediehus - där data, kreativitet och teknik möts för att skapa kampanjer som verkligen gör skillnad. Här får du arbeta med världens största varumärken, tätt ihop med sälj-, ad ops- och kreativa team. Du blir spindeln i nätet som får allt att fungera - från planering till leverans, analys och optimering.
Om bolaget
Bolaget är ett av Nordens ledande medienätverk, med över 600 premiumpublicister och samarbeten med ikoniska varumärken inom tech, FMCG, mode, underhållning och resor.
De kombinerar teknologi, kreativitet och kommersiellt driv i en snabb och entreprenöriell miljö där alla får påverka. Kulturen präglas av energi, korta beslutsvägar och ett tydligt fokus på innovation och tillväxt.
Rollen: Media Operations Coordinator
Som Media Coordinator blir du navet i kampanjarbetet - du säkerställer att varje digital kampanj levereras med precision, kvalitet och effekt.
Du arbetar nära både sälj, kunder och teknikteam för att planera, aktivera och optimera kampanjer över flera digitala kanaler: display, video, native och influencer marketing.
Det här är rollen för dig som älskar struktur, har öga för detaljer och gillar känslan av att driva projekt i mål - varje gång.
Dina ansvarsområden
Planera, koordinera och följa upp digitala kampanjer från start till mål
Säkerställa korrekt material, tracking och publicering enligt brief
Arbeta i nära dialog med säljare, kunder, publicister och byråer
Rapportera resultat och bidra med optimeringsinsikter
Stötta kampanj- och ad ops-teamet med kvalitetssäkring, dokumentation och uppföljning
Bidra till att utveckla interna processer och kundupplevelsen
Vi söker dig som
Har 1-3 års erfarenhet av kampanjkoordinering, digital marknadsföring eller projektledning
Är strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad
Har god förståelse för digitala annonsformat och plattformar (Adform, DV360, Meta etc.)
Trivs i ett högt tempo och har förmåga att hantera flera projekt parallellt
Är en lagspelare som gillar att samarbeta och bygga relationer
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett av Nordens mest framåtlutade digitala bolag
Möjlighet att arbeta med globala varumärken och innovativa kampanjer
Ett passionerat team med energi, humor och utvecklingsfokus
Kontinuerlig kompetensutveckling och interna karriärvägar
Konkurrenskraftig lön, förmåner och hybridupplägg
Centralt kontor i Stockholm.
Fakta
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid
