Medarbetare webb/lager sökes

Rabalder AB / Lagerjobb / Falköping
2026-08-05


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Rabalder är ett över 40 år gammalt svenskt varumärke som vänder sig till kvinnor i alla åldrar som uppskattar sköna, tidlösa, färgkoordinerade plagg i naturmaterial. Våra egendesignade kollektioner säljs i 17 helägda butiker, egen webshop samt i 5 sommarbutiker. Produktion sker i Portugal, Polen, Turkiet, Egypten, Kina och Indien.
Vi söker nu en driven medarbetare, ca 30 tim/vecka till vårt huvudlager i Falköping med start i mitten av maj.
Du bör vara mål- och resultatinriktad, hjälpsam, positiv, effektiv, initiativrik, självgående och gilla att använda din kropp. Du bör dessutom ha god datavana och en fin servicekänsla och vara villig att hoppa in där det behövs 2 extra händer.
Vi är ett litet och glatt team där helhetstänk och social kompetens har stor betydelse.
Ersättning och förmåner enligt individuellt avtal med kollektivavtal som bas. Skicka din ansökan innehållande CV, personligt brev samt foto till jobb@rabalder.se. Tillträde snarast.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
E-post: jobb@rabalder.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Medarbetare webb/lager sökes".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Rabalder AB (org.nr 556716-2556)
Göteborgsvägen 4 (visa karta)
521 30  FALKÖPING

Arbetsplats
Rabalder Webshop

Jobbnummer
10022976

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