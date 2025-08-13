Medarbetare till Morgården HVB-hem.
2025-08-13
Morgården är ett behandlingshem med 9 platser, målgruppen är pojkar i åldrar 14-18 med psykosociala problem. Insatserna riktar sig till ungdomar med riskbeteende, destruktivt nedbrytande beteende, social problematik, relationsproblematik, svårigheter med studier/praktik/arbete. För många barn är vuxentilliten bristande. Vår ambition är att skapa tillit genom struktur, tydlighet och förutsägbarhet.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning om minst 2 år med inriktning mot barn och unga, inom socialt- eller pedagogiskt arbete, behandlingsassistent, behandlingspedagog, sjuksköterska/undersköterska med psykiatriinriktning, beteendevetare, socionom eller annat som arbetsgivaren bedömer adekvat. Det är meriterande om du tidigare har arbetslivserfarenhet av arbete med barn och ungdomar inom denna målgrupp, erfarenhet/utbildning av KBT, ART, MI och BBIC.
Du ska även ha god samarbetsförmåga, grundtrygghet och en empatisk hållning som gör att du kan vara ett bra stöd för ungdomarna. Eftersom arbetet utgår från ungdomarnas behov är det viktigt att du är flexibel, tålmodig, strukturerad, tydlig och konsekvent i ditt förhållningssätt. Arbetet ska utföras med utgångspunkt i barnperspektivet samt i enighet med socialtjänstlagen. Det är viktigt med ett professionellt förhållningssätt vilket innebär exempelvis att kunna hantera balansen mellan närhet och distans gällande ungdomarna. Det är även viktigt att skapa hållbara rutiner och strukturer i ungdomarnas vardag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du behärskar svenska i tal och skrift samt att övriga språkkunskaper och kulturella erfarenheter är meriterande.Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Samverkan med socialtjänst, vårdnadshavare, skola, sjukvård, föreningsliv kommer att vara en del av arbetsuppgifterna. Dokumentation är en daglig arbetsuppgift som är mycket viktig för att erbjuda god och säker vård och behandling. Vidare kommer du att arbeta med att utveckla hemmet för att i bästa möjliga mån tillgodose ungdomarnas behov. Målgruppen har många gånger en oförmåga och svårigheter i att lösa problem, sociala svårigheter, färdigheter i självkontroll och i moraliskt resonerande. Därför läggs stor vikt vid och energi på att lära ungdomarna i att hantera olika svårigheter men även utveckla de resurser som finns inom och runt om individen, som t ex talanger, intressen och viktiga personer i individens nätverk.
I arbetet ingår kontaktmannaskap, vilket innebär att man har ett utökat ansvar gentemot ungdomen och dennes dokumentation såsom journalföring, genomförandeplan och månadsrapporter till Socialtjänst.
I tjänsten ingår även praktiska göromål såsom aktiviteter, städning, matlagning och andra hushållssysslor vilket sker i samarbete med ungdomarna. HVB- Morgården är bemannat med personal dygnet runt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: diana.xhemshiti@morgarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Medarbetare till Morgården". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Morgården vård och behandling AB
(org.nr 559100-6167)
Nya Ågatan 25 (visa karta
)
777 50 SMEDJEBACKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Morgården vård & behandling AB Kontakt
Föreståndare
Diana Xhemshiti diana.xhemshiti@morgarden.se 0738331975 Jobbnummer
9456627