Medarbetare till hemtjänsten

2025-09-12
OM ARBETSPLATSEN
Ett par av våra medarbetare har valt nya karriärmöjligheter inom kommunen samt studier och vi söker nu nya stjärnor till hemtjänsten.
Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med människor genom livets alla delar och skapar bättre förutsättningar för människors livskvalité. Förvaltningen består av hemtjänst, särskilt boende, stöd och omsorg, myndighetsarbete för äldre och funktionsnedsatta, bemanning, samt hälso- och sjukvård. Som en del av förvaltningen får du vara med och göra Tranås bättre för våra kommuninvånare genom att ge stöd i deras vardag. Välkommen till en spännande karriärmöjlighet i Tranås kommun.
I hemtjänsten kommer du att hjälpa och stötta kommunens invånare som fortfarande bor kvar i sina egna hem, men behöver stöd och hjälp för att få en fungerande vardag. För oss är det viktigt att du vill bidra till en god stämning och se möjligheter till förbättringar. För att få en god introduktion får du som ny medarbetare en mentor som kommer att följa dig under din första tid på arbetet. Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Du kommer i hemtjänsten att arbeta i och utanför Tranås där du kommer att transportera dig med cykel, bil och till fots beroende på arbetsgrupp. Hemtjänsten utför omvårdnad och serviceinsatser utifrån biståndsbeslut. Vi arbetar även på uppdrag från hälso och sjukvården, där sjuksköterskor delegerar arbetsuppgifter i form av medicingivning, insulingivning, andra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter som kateterspolning och syrgashantering. Vår verksamhet utför också delegerade arbetsuppgifter från fysioterapeut i form av träningsprogram.
Du arbetar tillsammans med dina kollegor för brukarens bästa och är en viktig del i dennes vardagliga liv. Som anställd har du en grundplacering i en hemtjänstgrupp men vid behov hjälps vi åt över enhetsgränserna för att tillgodose brukarnas behov. Brukarna har olika behov av stöd och hjälp vilket innebär att du får variation i arbetet. För att möta de utmaningar som hemtjänsten står inför i framtiden kommer du som medarbetare inneha en viktig roll genom att utveckla och ta fram nya arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker främst dig som har undersköterskeutbildning med bevis om skyddad yrkestitel. Tidigare erfarenhet från vårdyrket kan vara meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av läkemedelsgivning och insulin. Du har god datorvana och gärna erfarenhet av social dokumentation. Goda kunskaper inom det svenska språket i både tal och skrift är ett krav. Eftersom vi har både bil och cykelburna grupper kan B-körkort vara ett krav för vissa av tjänsterna. Cykelkunskaper är meriterande.
För att passa i denna roll tror vi dessutom att du är/har:
Stabil: Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
Initiativtagande och självgående: Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat samt tar ansvar för uppgifter och driver arbetet framåt.
Samarbetsförmåga: Du arbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Serviceinriktad: Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Flexibel: Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt att du ser möjligheterna i förändringar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande.
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
