Medarbetare inom hemtjänst
Omsorgsgruppen IN AB / Undersköterskejobb / Norrköping Visa alla undersköterskejobb i Norrköping
2025-10-15
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omsorgsgruppen IN AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad i människors vardag? Nu söker vi fler undersköterskor till vår växande hemtjänstgrupp i Norrköping!
Omsorgsgruppen söker nu engagerade medarbetare till vår relativt nystartade hemtjänstgrupp.
Vi söker dig som har hjärtat på rätt plats och som trivs med att arbeta nära människor. I rollen som hemtjänstmedarbetare är det viktigt att du är trygg i dig själv, tydlig i din kommunikation, lyhörd och flexibel.
Vi har flera fasta schemarader på 50-90%.Publiceringsdatum2025-10-15Dina arbetsuppgifter
Du utgår från vårt kontor på Svärmaregatan och tar dig därifrån till våra kunder med cykel där du utför beslutade insatser så som omvårdnad, ge medicin, dusch, städ, matlagning och promenader etc.
Vi finns i område 2 & 3 i Norrköping, vilket inkluderar:
Smedby, Rambodal, Navestad, Östantill, Söderstaden, Klingsberg, Ljura, Hageby, Brånnestad, Styrstad, Ljunga tätort, Vilbergen, Kättsätter, Klockartorpet och delar av innerstaden.
Vi erbjuder hemtjänst under dagtid, mellan kl. 07.00-22.00.Om företaget
Omsorgsgruppen är ett privat omsorgsalternativ med rötter från 1996. Vi förenar det lilla företagets personliga närhet med ett professionellt arbetssätt. Vi arbetar med hemtjänst, personlig assistans, gruppbostäder och daglig verksamhet - alltid med individens självbestämmande i fokus.
Vi erbjuder våra medarbetare löpande handledning och stöd för att säkerställa kvalitet och trygghet i arbetet. Våra värdeord är glädje, respekt, omtanke och helhet - något vi bär med oss i allt vi gör.
Låter det intressant?
Skicka ditt CV och personliga brev till oss via e-post.
Ange ämne: Arbete Norrköping
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: arbete.norrkoping@omsorgsgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbete Hemtjänst". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorgsgruppen In AB
(org.nr 556525-2409), http://www.omsorgsgruppen.se
Svärmaregatan 1 Norrköping (visa karta
)
603 61 NORRKÖPING Arbetsplats
Omsorgsgruppen i Norrköping AB Jobbnummer
9557550