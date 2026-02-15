Medarbetare inom bygg

Städ & Service i Gyllebo / Murarjobb / Simrishamn
2026-02-15


Hej
Vi söker medarbetare till ett bygg företag.
Du måste vara händig och prata Svenska i tal och skrift. B körkort och egen bil är också ett krav.
Exempel på förekommande uppgifter är: Sätta kakel och klinkers, mura och putsa, Snickra, måla,. Jobba med utemiljö mm mm.
Du behöver inte kunna allt men intresse att lära sig är viktigt. Egen drivkraft, punktlighet att komma till jobbet är viktigt då vi är beroende av varandra.
Vi ser gärna att du är lite äldre med arbetslivserfarenhet men fortfarande med ett driv att göra skillnad i dina uppgifter.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: mark.care1@outlook.com

Arbetsgivare
Städ & Service i Gyllebo, http://mark.care
Vångavägen 69 (visa karta)
272 97  GÄRSNÄS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

