Medarbetare Bygglogistik - Deltid
Simplex Bemanning AB / Grovarbetarjobb / Västervik Visa alla grovarbetarjobb i Västervik
2025-08-20
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Västervik
, Vimmerby
, Oskarshamn
, Åtvidaberg
, Söderköping
eller i hela Sverige
Gillar du att leverera hög kvalité och att arbeta i ett högt tempo? Söker du efter ett långsiktigt arbete där du får vara med och utvecklas inom logistik & byggbranschen? Då har du hamnat rätt!
Vi söker efter dig som vill bredda dina arbetslivserfarenheter och arbeta med oss på ett spännande projekt i Västervik.
Vi ska tillsammans med vår kund ansvara för bygglogistiken kring projektet i Västervik med fokus på inbärning och sortering.
I arbetet krävs det att du är flexibel, gillar fysiskt arbete och klarar av att jobba under ett högt tempo. Arbete är både ute och inne.
Man arbetar på en byggarbetsplats vilket gör att det skiljer sig en del från en "vanlig" arbetsplats. Det krävs att man har kämparglöd, har lätt för att arbeta i team, är prestigelös och alltid arbetar på ett säkert sätt för en själv och ens kollegor.
Om jobbet:
Vi ska hjälpa vår kund vid punktinsatser på projektet med inbärning och sortering av material inne på arbetsplasten för att effektivisera och optimera för övriga yrkesgrupper på plats. Intaget sker via hiss till de olika bostäderna.
Om dig:
Arbetsuppgifterna i den här rollen passar dig som är stresstålig, punktlig och ansvarsfull. Du uppskattar ett högt tempo och gillar att arbeta fysiskt och inte är rädd för att ta i. Du drar dig inte för utmaningar i arbetet.
Meriterande:
Körkort
Erfarenhet utav bygg logistik
Truck kort A+B
Relevanta utbildningar inom området är meriterande.
Omfattning:
Arbetsplatsen ligger i centrala Västervik
2 till 5 dagar i veckan
Arbetstiderna varierar men i regel dagtid men kan även förekomma eftermiddagar & kvällar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277)
593 37 VÄSTERVIK Arbetsplats
Simplex Bemanning - Västervik Jobbnummer
9467122