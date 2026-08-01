Medarbetare Boendeservice

Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag / Administratörsjobb / Sandviken
2026-08-01


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Nu söker vi nya kollegor till vintersäsongen på en av Sveriges tio största skidorter. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Kungsberget nu!
Om rollen
Som medarbetare på boendeservice i Kungsberget är du en viktig del av ett sammansvetsat team som hjälper våra gäster med diverse problem som uppstår både i boendet och på anläggningen, till exempel om något saknas. Mycket av arbetet sker under eget ansvar och därför är det viktigt att du är flexibel och kan lösa problem. Delar av arbetet är förlagt till tidig morgon eller sen kväll.
Urval av arbetsuppgifter

Hantera ankomster

Svara på samtal och mejl

Administrativ hjälp till våra vaktmästare

Hantera gästens kvarglömda artiklar

Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.

Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå

Rabatt på boende för familj och vänner

Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger.

Vem är du?
Du är en person som älskar att göra det bästa för gästen och att ha många bollar i luften. Du är stresstålig, ställer upp när det behövs och gillar att arbeta över avdelningsgränserna. Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Kungsberget tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.

Publiceringsdatum
2026-08-01

Kvalifikationer
Du är bekväm med både engelska och svenska språket.

Körkort och tillgång till bil.

Datavana.

Kunna arbeta både dag- och kvällstid under vardagar och helger.

Ansök
Detta är en säsongsanställning från november till april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Sista ansökningsdag är den 1 oktober, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta avdelningschef carin.ryckertz@kungsberget.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7909916-2126683".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag (org.nr 556528-0434), https://jobba.kungsberget.se
Kungsbergsvägen 51 (visa karta)
811 95  JÄRBO

Arbetsplats
Kungsberget

Jobbnummer
10017848

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