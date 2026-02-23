Mechanical Design Engineer till framtidens flyg!
Vill du arbeta med avancerad teknik och utveckla framtidens flygfarkoster? Vi söker nu en Mechanical Design Engineer till ett växande team som utvecklar och testar nya tekniska koncept och systemlösningar i realistiska miljöer.Publiceringsdatum2026-02-23Profil
Utöver krav nedan läggs det stor vikt på din personlighet. Det är viktigt att du passar i teamet och är en naturlig lagspelare. Då du arbetar med ny teknik behöver du vara driven och nyfiken för att föra ditt eget arbete framåt. Du behöver ha ett brinnande intresse för ny teknik och UAV. Du behöver ha ett flexibelt mindset och vara nyfiken på att lära dig nytt.
Skallkrav
Högskole/Civilingenjörsexamen i maskinteknik, mekanik, teknisk design eller liknande.
1+ års arbetserfarenhet som Mekanikingenjör, Konstruktör, Design Engineer, Beräkningsingenjör, Hydraulikingenjör eller liknande.
Erfarenhet av kravhantering och certifiering.
Svenska & engelska, flytande i tal & skrift.
Svenskt medborgarskap
Meriterande
Erfarenhet inom försvarsmakten.
Erfarenhet/kunskap om flyg/ drönare eller annan typ av flygfarkost.
Om rollen
Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla framtidens flygfarkoster. Teamet tar fram och vidareutvecklar demonstratorer för att testa nya tekniska koncept, systemarkitekturer och lösningar i realistiska miljöer. Du kommer att arbeta i utvecklingsprojekt där nästa generations flygsystem och flygfarkoster utvecklas från grunden.
Teamet växer för att möta behovet av snabb utveckling, test och utvärdering av nya idéer och teknologier. Rollen innebär hands-on arbete med avancerad teknik i kombination med kravhantering, teknisk dokumentation, analys och omvärldsbevakning. Arbetet sker i nära samarbete mellan olika kompetenser med fokus på att ta fram innovativa, säkra och tillförlitliga system för framtida plattformar. I rollen som Mechanical Design Engineer får du möjlighet att utveckla din kompetens inom säkerhetskritiska försvarssystem och arbeta i ett tvärdisciplinärt team där mekanik, el, mjukvara och hydraulik möts.
I rollen kan du komma att arbeta med exempelvis:
Hydraul- och aktuatorsystem som styr luckmekanismer, roder eller landningsställ
Systemintegration mellan mekaniska och elektroniska komponenter
Kravnedbrytning och gränssnittsanalys mellan olika delsystem
Risk- och säkerhetsanalyser för mission- och flight-critical system
Planering och uppföljning av verifiering och test, inklusive dokumentation för certifiering
Du får vara med och skapa Sveriges framtida försvar, där specifika arbetsuppgifter anpassas efter din erfarenhet, kunskap och intresse. Resor kan förekomma vid intresse och lämplighet.Anställningsvillkor
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning kommer du därför att genomgå en säkerhetsprövning, vilket här innebär krav på svenskt medborgarskap.
För att söka tjänsten skickar du in CV på svenska och personligt brev via länken. Vi tar inte emot några ansökningar via mail. Vid frågor kan du kontakta rebecca.anderson@framtiden.com
. Urvalsprocessen sker genom telefonintervju, personlighet- och logiktest, intervju och intervju på SAAB.
Start: Enligt överenskommelser/våren 2026.
Omfattning: Heltid, tillsv.
Arbetstid: Kontorstider 8-17, flex med möjlighet för hemarbete.
Ort: Linköping, Tannefors.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Om företaget
Saab Aeronautics är en ledande leverantör av flygplanssystem och supportlösningar för både civil och militär luftfart. Här bedrivs forskning, utveckling och produktion av innovativa flygsystem. Du får arbeta i en kreativ miljö med möjlighet till långsiktig karriär, kontinuerligt lärande och personlig utveckling. Medarbetarna är Saabs största tillgång, och företaget erbjuder förutsättningar att växa i olika faser av livet.
Om Framtiden AB
Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats. För denna tjänst kommer du under inledande 12 mån vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos SAAB. Så ansöker du
