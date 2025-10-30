MC-tekniker till Bike Trollhättan
Som MC-tekniker hos BIKE Trollhättan får du kombinera din tekniska skicklighet med din passion för motorcyklar och bli en del av ett team som delar samma drivkraft. Hos oss står gemenskapen, glädjen och kvaliteten i fokus, både i verkstaden och i mötet med våra kunder. Här arbetar du i en trivsam och modern arbetsmiljö där motorcyklarna inte utsätts för samma slitage som bilar - du slipper blöta vinterdagar med snö och vägsalt som orsakar rost och fastsittande delar. I stället möter du välvårdade motorcyklar året om, vilket gör arbetet både smidigare och roligare.
Din roll hos oss
Som MC-tekniker hos Bike Trollhättan får du ett brett och meningsfullt ansvar. Du arbetar med felsökning, service och reparationer, diagnostiserar problem och hittar lösningar som gör skillnad för våra kunder. När arbetet är klart testkör du motorcykeln för att säkerställa att den håller högsta standard, både i funktion och känsla. Du bidrar också till ordning och säkerhet i verkstaden, och till en kultur där vi hela tiden utvecklar våra arbetssätt och blir ännu bättre tillsammans.
"Jag leder med raka rör och ödmjukhet - tillsammans presterar vi bäst och tar oss framåt som ett lag." Tony Wilsson, Försäljningschef MC/Verkstadschef
Vem vi tror att du är
För att lyckas i rollen krävs det att du har minst 4 års erfarenhet av fordonsteknik och tycker om att ta dig an praktiska utmaningar med nyfikenhet och problemlösningsförmåga. Du är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad, men också en lagspelare som trivs i en miljö där vi stöttar varandra och delar kunskap. Du vill utvecklas och är inte rädd för att ta initiativ till förbättringar - för hos oss är idéer och engagemang alltid välkomna.
Vad du får hos oss
På Bike Trollhättan blir du en del av ett passionerat team som varje dag strävar efter att ge våra kunder den bästa upplevelsen. Här får du trygghet i en etablerad arbetsgivare, möjlighet till både teknisk och personlig utveckling och en vardag där motorcykelglädjen genomsyrar allt vi gör. Framför allt blir du en del av vår Bike-familj, där vi värdesätter delaktighet, mod, ärlighet och smarta lösningar.
Välkommen till oss
Vill du arbeta på en plats där teknik möter passion, där gemenskapen är lika viktig som precisionen och där du får vara med och forma framtiden för MC-branschen? Då är det här rätt roll för dig. Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Bike Trollhättan - där varje dag handlar om motorcyklar, kvalitet och gemenskap.
Om Bike Trollhättan
Bike Trollhättan har varit en ledande aktör i branschen sedan 1980. Med över 35 heltidsanställda och ytterligare 15 säsongsarbetare under högsäsong, är vi en stark och stabil organisation som hela tiden strävar efter att utvecklas. Vår moderna anläggning på 3500 kvadratmeter rymmer försäljning, verkstad och showroom, och vi är auktoriserade återförsäljare av BMW, Ducati, Harley-Davidson, Kawasaki, KTM och Yamaha.
På Bike Trollhättan bygger vi mer än butiker - vi skapar upplevelser, gemenskap och kundlojalitet. Vårt syfte är tydligt: att vara ett föredöme i MC-branschen.
Det innebär att vi alltid strävar efter att leverera service i toppklass, utveckla och påverka Mc-branschen i en positiv riktning samt agera med stolthet och ansvar i allt vi gör. Vår vision är att genom glädje, lönsamhet och professionalism fortsätta utveckla branschen - och vi vet att det börjar med våra medarbetare. Därför bygger vi en kultur där du får växa, bli uppskattad för precis den du är och vara en del av något större;
Vårt syfte är att vara ett föredöme i mc-branschen.
Hos oss får du inte bara en arbetsplats - du får en riktning, ett syfte och ett riktigt gott team! Ersättning
