MAX Jönköping söker framtidens restaurangchefer
Max Burgers AB / Kockjobb / Jönköping Visa alla kockjobb i Jönköping
2026-03-10
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Max Burgers AB i Jönköping
, Nässjö
, Falköping
, Ödeshög
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Vi vill bli världens bästa burgarkedja och vi vet att den vägen dit går genom engagerade ledare, starka team, grym service och riktigt goda burgare.
Nu söker vi dig som har minst två års dokumenterad erfarenhet av ledarskap och personalansvar och vill ta nästa steg i din karriär, genom att ta helhetsansvaret för en av våra restauranger och samtidigt vara en förebild för både medarbetare och gäster.
Som restaurangchef på MAX är du navet i verksamheten och ansvar för att drift, arbetsmiljö, resultat och serviceupplevelsen håller högsta nivå. Hos oss är det självklart att chefen är med där det händer och visar vägen för sina kollegor i produktionen, speciellt när försäljningsperioden är som intensivast och tempot som högst.
För oss är serviceupplevelsen allt, därför säkerställer du att din restaurang är ren och fräsch, att ni alltid serverar de bästa burgarna, ger gästerna ett bra bemötande och att allting går snabbt och smidigt. Du har ett särskilt ansvar att säkerställa att alla medarbetare förstår och lever upp till förväntningarna som hör ihop med att leverera en serviceupplevelse i världsklass.
Du ansvarar för att bygga ett starkt team, där nya ledare utvecklas på din restaurang utan att ni behöver ta in extern hjälp. Du rekryterar, utbildar och utvecklar dina medarbetare aktivt. Och om dina kollegor på andra restauranger behöver stöttning är du ett föredöme och hjälper till. Tillsammans med MAX operativa ledningsgrupp planerar du din arbetstid utifrån verksamhetens behov.
Jobbet som restaurangchef är varierat där du driver restaurangen som din egen, med goda utvecklingsmöjligheter internt. I rollen ingår det att du genomfört utbildningarna i vårt ledarskapsprogram MAX Leadership Academy, en gedigen introduktion till MAX verksamhet med både praktik och teori.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Följa upp och rapportera restaurangens resultat mot uppsatta mål, både kvantitativa och kvalitativa.
- Tillsammans med teamet ta fram lokala mål och handlingsplaner, som förankras, revideras och utvärderas med din distriktschef.
- Prognostisera försäljning och arbetade timmar varje månad, och ta fram handlingsplaner för att nå målen.
- Coacha, motivera och utveckla dina medarbetare för att skapa ett vinnande team som överträffar gästernas förväntningar.
- Driva restaurangen tillsammans med dina medarbetare så att budgeten uppnås och MAX affärsidé förverkligas. Samt följa upp och kontrollera varor för svinn, lager, inköp och säker hantering.
- Leda genom exempel genom att arbeta operativt i restaurangen cirka 60 % av arbetstiden.
- Planering av personal och schemaläggning, kostnadskontroll och lönsamhet, försäljning och lokal marknadsföring, renovering och underhåll samt utveckling och avveckling.
- Du håller minst 30 personalmöten per år enligt policy. MAX servicekoncept för att höja gästupplevelsen är en naturlig del av innehållet i mötena.
- Du är en aktiv del av distriktet och bidrar med energi, kompetens och resurser.
Ansvar & Befogenheter
- Fullt personalansvar och arbetsmiljöansvar.
- Ansvar för att restaurangen når sina prognoser och håller budget.
- Befogenhet att rekrytera inom befintlig budget.
- Du bor och verkar inom en timmes restid från restaurangen för att förstå närområdet och snabbt kunna vara på plats vid behov.
Övrigt
- Resor inom närområdet och inom landet kan förekomma.
- I rollen kommer du arbeta under varierande arbetstider som dagar, kvällar och helger.
Praktisk information och nästa steg
Kandidater som går vidare i processen kontaktas löpande och du som går vidare får göra psykometriska tester (personlighets- och logiktest). Vi genomför bakgrundskontroller som en del av rekryteringsprocessen, då rollen som restaurangchef innebär ansvar för både minderåriga medarbetare samt budget och ekonomi.
Vi gör ett löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan!
