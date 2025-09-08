Mätvärdesoperatör - Vattenfall Eldistribution AB
Poolia AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Placering: Solna
Sista dag att ansöka är 22/9
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Uppdragets längd: September 2026Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Vattenfall Eldistribution söker nu en noggrann och strukturerad mätvärdesoperatör till gruppen Mätvärden & Avräkning Månad. Hos Vattenfall får du möjlighet att arbeta i en verksamhet som är avgörande för Sveriges energiförsörjning - samtidigt som du utvecklas i en roll med stort ansvar och mycket problemlösning.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som mätvärdesoperatör kommer du att arbeta administrativt med att säkerställa att mätdata och information om mätare är uppdaterad och korrekt i våra system. Du kommer att:
• Kontrollera och validera mätvärden
• Säkerställa att meddelanden mellan våra system och leverantörer fungerar korrekt
• Arbeta med flöden och integrationer mellan olika IT-system
• Bidra till utveckling och förbättring av både arbetssätt och IT-stöd
Du blir en viktig del i ett team som värdesätter samarbete, ansvarstagande och ständig utveckling.
Vem är du?
• Eftergymnasial utbildning, gärna inom teknik, IT, ekonomi eller energi
• God vana av att arbeta i olika IT-system, särskilt Excel
• Förmåga att uttrycka dig väl i både svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet från energibranschen
• Erfarenhet av att hantera och analysera stora datamängder
För att trivas hos oss tror vi att du:
• Är strukturerad, noggrann och gillar att ta ansvar
• Trivs i en omväxlande miljö med komplexa arbetsuppgifter
• Har god problemlösningsförmåga och tycker om att arbeta med data
• Är flexibel, samarbetsorienterad och bidrar till en positiv laganda
Om verksamheten
Till oss vänder sig många av Sveriges attraktivaste arbetsgivare när de vill rekrytera eller hyra in personal. Med ett brett spann av tjänster, från kontorschefer och kontorsassistenter till chefssekreterare och orderadministratörer, kan vi ge dig stimulerande och utvecklande uppgifter i en miljö som passar dig och dina önskemål.
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på poolia.se. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74413". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Louise Gardell louise.gardell@poolia.se 070-838 31 36 Jobbnummer
9498303