Mättekniker tunnel och berg
CreaVia AB / Teknikjobb / Danderyd Visa alla teknikjobb i Danderyd
2026-01-24
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos CreaVia AB i Danderyd
Vi söker en erfaren mättekniker som vet vad det innebär att arbeta i tunnel- och anläggningsprojekt. Du har varit med förr, trivs i produktionsmiljö och vet att noggrannhet, säkerhet och samarbete är avgörande under jord.
Om rollen.
Som mättekniker hos oss arbetar du nära produktion och platsledning i pågående tunnelprojekt. Du ansvarar för utsättning, inmätning, uppföljning och dokumentation genom projektets olika skeden.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av mätning i tunnelprojekt
Förstår arbetsflöden, toleranser och utmaningar i berg- och anläggningsmiljö
Är trygg med totalstation, GNSS och relevanta programvaror
Arbetar strukturerat, självständigt och med hög säkerhetsmedvetenhet
Kommunicerar väl med både produktion och ledning
Meriterande:
Erfarenhet av utsättning för injektering, sprängning.
Kunskap inom BIM/modellbaserat arbetssätt
Relevant utbildning inom mätteknik eller samhällsbyggnad
Vi erbjuder:
Spännande och långsiktiga tunnelprojekt
En kunnig och sammansvetsad projektorganisation
Konkurrenskraftiga villkor
Låter det som något för dig? Skicka din ansökan eller hör av dig för mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
E-post: markus.andersson@creavia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CreaVia AB
(org.nr 559223-8751) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
