Mättekniker till Gävle

Futuria People AB / Montörsjobb / Gävle
2026-01-13


Är du en erfaren mättekniker som vill vara med och utveckla hållbara lösningar för långsiktiga projekt? Då kan detta vara jobbet för dig!
Kund är en komplett leverantör av specialistkompetenser inom mark, anläggning, VA och betong - från tidiga utredningar till färdiga lösningar. Med fokus på kvalitet, hållbarhet och nära samarbeten erbjuder de en arbetsplats där du får växa och utvecklas i långsiktiga projekt.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund.
Om tjänstenI tjänsten blir du en del av ett sammansvetsat team med korta beslutsvägar, där idéer uppmuntras och personlig utveckling är en självklar del av vardagen.
Som mättekniker kommer du att:

Arbeta praktiskt i projektens alla skeden - från start till slutbesiktning

Utföra mätningar, utsättningar och kontrollmätningar i fält

Samverka nära platsledning, projektörer och kunder

Bidra till smarta och hållbara lösningar med hög precision

Här får du arbeta i större projekt där du verkligen ser resultatet av ditt arbete - och samtidigt utvecklas tekniskt och professionellt.

Du erbjuds
Konkurrenskraftig lön och bra förmåner Stora, långsiktiga projekt med modern utrustning Möjlighet att påverka och utvecklas i din roll En arbetsplats med gemenskap, trygghet och framtidstro
Vi söker dig som

Har minst 4 års erfarenhet som mättekniker

Har eftergymnasial utbildning inom geodesi, lantmäteri eller motsvarande

Har erfarenhet av mark-, anläggnings-, VA- eller betongprojekt

Behärskar SBG Geo (erfarenhet av Leica är ett plus)

Har B-körkort


Övrig information

Start: Enligt överenskommelse

Omfattning: Heltid

Placering: Gävle

Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Sofie Andersson:sofie@futuriapeople.se

Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
Futuria People AB
Futuria People AB (org.nr 559058-2507), https://ledigajobb.futuriapeople.se
803 20 (visa karta)
803 20  GÄVLE

