Mättekniker till Gävle
Futuria People AB / Montörsjobb / Gävle Visa alla montörsjobb i Gävle
2026-01-13
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Futuria People AB i Gävle
, Söderhamn
, Hedemora
, Falun
, Uppsala
eller i hela Sverige
Är du en erfaren mättekniker som vill vara med och utveckla hållbara lösningar för långsiktiga projekt? Då kan detta vara jobbet för dig!
Kund är en komplett leverantör av specialistkompetenser inom mark, anläggning, VA och betong - från tidiga utredningar till färdiga lösningar. Med fokus på kvalitet, hållbarhet och nära samarbeten erbjuder de en arbetsplats där du får växa och utvecklas i långsiktiga projekt.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund.
Om tjänstenI tjänsten blir du en del av ett sammansvetsat team med korta beslutsvägar, där idéer uppmuntras och personlig utveckling är en självklar del av vardagen.
Som mättekniker kommer du att:
Arbeta praktiskt i projektens alla skeden - från start till slutbesiktning
Utföra mätningar, utsättningar och kontrollmätningar i fält
Samverka nära platsledning, projektörer och kunder
Bidra till smarta och hållbara lösningar med hög precision
Här får du arbeta i större projekt där du verkligen ser resultatet av ditt arbete - och samtidigt utvecklas tekniskt och professionellt.
Du erbjuds
Konkurrenskraftig lön och bra förmåner Stora, långsiktiga projekt med modern utrustning Möjlighet att påverka och utvecklas i din roll En arbetsplats med gemenskap, trygghet och framtidstro
Vi söker dig som
Har minst 4 års erfarenhet som mättekniker
Har eftergymnasial utbildning inom geodesi, lantmäteri eller motsvarande
Har erfarenhet av mark-, anläggnings-, VA- eller betongprojekt
Behärskar SBG Geo (erfarenhet av Leica är ett plus)
Har B-körkort
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Gävle
Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Sofie Andersson:sofie@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
Futuria People är en heltäckande partner inom kompetensförsörjning. Finalister i kategorin Årets Raket bland Rekryteringsföretag 2025 och Utnämnda till Årets Rekryteringsföretag 2022 i Sverige på branschens gala Recruitment Awards. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7043286-1786528". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuria People AB
(org.nr 559058-2507), https://ledigajobb.futuriapeople.se
803 20 (visa karta
)
803 20 GÄVLE Arbetsplats
Futuria Jobbnummer
9681436