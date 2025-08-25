Mättekniker till Brightec Production
Brightec Production AB / Teknikjobb / Lekeberg Visa alla teknikjobb i Lekeberg
2025-08-25
, Karlskoga
, Degerfors
, Hallsberg
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brightec Production AB i Lekeberg
Vill du arbeta med precision, kvalitet och modern teknik i en miljö där ditt arbete gör verklig skillnad? Brightec Production söker nu en Mättekniker som vill bli en nyckelspelare i vårt team!
Din roll
Som Mättekniker hos oss blir du en central del i vår produktion. Du ser till att våra produkter håller högsta möjliga precision och lever upp till kundernas krav. Rollen är både praktisk och utvecklande - här får du kombinera mätning, analys och problemlösning med ett ständigt fokus på förbättringar.
Du samarbetar tätt med produktion och teknik för att säkerställa att mätning inte bara är ett kontrollverktyg, utan en aktiv del i att skapa smartare tillverkning och högre kvalitet. I tjänsten ingår även kontakt med leverantörer och kunder i samband med reklamationsärenden.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Programmera och utföra mätningar i mätmaskin (CMM, optiska mätmaskiner och konturmätare)
Utföra manuella mätningar med handmätdon
Dokumentera resultat och hantera avvikelser
Kalibrera och underhålla mätutrustning
Delta i rotorsaksanalyser och driva förbättringar i processer
Vi söker dig som
Har teknisk utbildning inom mätteknik, mekanik, produktion eller liknande
Har erfarenhet av mätteknik inom verkstads-/tillverkningsindustrin, gärna med skärande bearbetning
Är van vid tekniska ritningar, toleranser och GD&T
Har erfarenhet av CMM-programvara (t.ex. PC-DMIS) - meriterande
Dina egenskaper
Noggrann, strukturerad och analytisk
Proaktiv och lösningsorienterad - du ser möjligheter där andra ser problem
Kommunikativ och samarbetsinriktad, trygg i dialog med både kollegor och externa aktörer
Nyfiken på ny teknik och utveckling inom mätteknik
Vi erbjuder dig
En nyckelroll i ett industriföretag med starkt fokus på kvalitet och innovation
En stimulerande arbetsmiljö med varierande uppdrag och teknik i framkant
Möjlighet att påverka och förbättra våra produktionsprocesser
Kompetensutveckling inom både teknik och personligt ledarskap Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: veronika.skof@brightecgroup.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mättekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brightec Production AB
(org.nr 559077-9749)
Selhagsvägen 6 (visa karta
)
716 94 MULLHYTTAN Kontakt
Kvalitetschef
Veronika Skof veronika.skof@brightecgroup.com 0585-599535 Jobbnummer
9475084