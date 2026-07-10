Mättekniker
Svevia AB (publ) / GIS-jobb / Enköping Visa alla gis-jobb i Enköping
2026-07-10
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Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi en mättekniker inom driftrelaterad anläggning till Enköping/Mälardalen. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som mättekniker
Denna roll innebär eget mätarbete i anläggningsprojekt, kombinerat med hantering av data i olika digitala system. I tillägg till detta tillkommer även arbetsledning i projekten emellanåt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden som mätningstekniker:
utsättning, inmätning och mängdhantering i mindre anläggningsprojekt
erforderlig kontroll och kalibrering av mätutrustning
framtagning av relationsunderlag
modeller till maskinstyrning
Svevias målsättning är att ligga i framkant när det gäller mätutrustning och programvaror. Vi använder i dagsläget huvudsakligen GEO och AutoCAD.
Vem är du?
Vi söker dig med ett par års erfarenhet inom mätteknik kopplat till anläggningsprojekt. Som person är du trygg med att ta eget ansvar över mätningen i dina projekt, du har lätt för att samarbeta med andra och har för vana att kontrollera och kvalitetssäkra ditt arbete. Du har ett strukturerat arbetssätt och kan planera och kommunicera ditt och andras arbete.
För att vara framgångsrik i denna roll tror vi att du:
kan hantera en totalstation och GPS
har ett intresse för teknisk utveckling
kan ta fram relationshandlingar
innehar B-körkort
kommunicerar väl på svenska i tal och skrift
Vi ser det som mycket meriterande om du har drönarerfarenhet samt har arbetat med mängduppföljningar.
En del av något större
Svevia är i dag Sveriges största driftentreprenör. Inom drift och underhåll sköter vi bland annat sommar- och vinterväghållningen för hälften av statens vägnät. Och många kommuner, privata företag och vägföreningar anlitar oss för att ta hand om deras vägar och utemiljöer.
Hos oss bidrar du till en större helhet. Vi plogar för barnfamiljen som är på väg till fjällen. Vi gör så att näringslivets varutransporter når fram och ser till att gator, torg och parker är rena och snygga. Dessutom skyddar vi liv på vägen genom vårt erbjudande inom trafikanordningar.
Varför Svevia?
Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd.
Vi har karriärvägarna för dig som både vill bli chef och ledare eller vill utvecklas i din befintliga yrkesroll. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Vi kommer inte att hantera ansökningar mellan v.28-31 pga ledigheter, utan kommer att återkomma därefter.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef David Alriksson på david.alriksson@svevia.se
eller TA Partner Alexandra Zätterlöf Bohlin på alexandra.zatterlof.bohlin@svevia.se
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8037827-2096446". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svevia AB (publ)
(org.nr 556768-9848), https://jobb.svevia.se
Fannalundsvägen 17 (visa karta
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749 42 ENKÖPING Arbetsplats
Svevia Jobbnummer
9999492