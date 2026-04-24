Mättekniker
Qflow Group AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-04-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Qflow Group AB i Göteborg
, Borås
, Varberg
, Uddevalla
, Halmstad
eller i hela Sverige
Vill du arbeta praktiskt med teknik, mätning och uppdrag ute i fält?
Vi på Metron Miljökonsult AB söker nu en mättekniker till vårt kontor i Göteborg. Här får du ett varierat arbete där du kombinerar teknik, praktiskt fältarbete och kontakt med kunder och fastighetsägare.
Hos oss blir du en del av ett erfaret konsultteam med stark gemenskap, där vi arbetar tillsammans för att skapa kvalitet i våra uppdrag och trivsel i vardagen.Publiceringsdatum2026-04-24Om företaget
Metron Miljökonsult AB är ett oberoende konsultföretag som arbetar med omgivningspåverkan orsakad av vibrationer. Vi finns på flera orter i Sverige och arbetar i projektets alla faser - från utredning och mätning till besiktning och uppföljning.Om tjänsten
Som mättekniker arbetar du främst i fält med installation, service och hantering av mätutrustning kopplat till vibrationsmätningar. Arbetet är praktiskt och varierat och innebär mycket eget ansvar.Arbetsuppgifter
Montering och demontering av vibrationsmätare
Service, kontroll och felsökning av utrustning
Praktiskt fältarbete ute på bygg- och anläggningsplatser
Dokumentation och rapportering av mätdata
Kontakt med kunder och fastighetsägare
Samarbete med kollegor i pågående projekt
Vem söker vi?
Vi söker dig som trivs med ett aktivt och praktiskt arbete, där du får använda både din tekniska förståelse och din händighet i vardagen.
Du är ansvarstagande, strukturerad och har lätt för att samarbeta med andra. Du trivs i mötet med människor och är inte rädd för att ta i när det behövs.
Vi önskar att du har:
Ett praktiskt handlag och intresse för teknik
B-körkort
Erfarenhet av kundkontakt och service
God datorvana
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Vi erbjuder:
Ett varierat och praktiskt arbete i fält
Introduktion och stöd från erfarna kollegor
Möjlighet till utveckling och utbildning
God sammanhållning och trevliga kollegorSå ansöker du
Låter det som något för dig? Vi ser fram emot att höra från dig.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qflow Group AB
(org.nr 559384-0837), https://qflow.teamtailor.com/jobs/7608210-mattekniker
412 63 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Metron Miljöteknik Jobbnummer
9873933