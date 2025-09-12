Mättekniker
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Teknikjobb / Ale Visa alla teknikjobb i Ale
2025-09-12
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB i Ale
, Lerum
, Trollhättan
, Kungälv
, Partille
eller i hela Sverige
Mättekniker - Var med och skapa precision i världsklass!
Vill du arbeta i en högteknologisk miljö där noggrannhet, kvalitet och innovation står i fokus? Brogren Industries växer och vi söker nu en Mättekniker till produktionen i en spännande roll med stor utvecklingspotential. Här får du möjlighet att arbeta med avancerad teknik och utmana dig själv i en dynamisk och framgångsrik organisation.
Om rollen
Som mättekniker hos Brogren Industries har du en central roll i att säkerställa kvaliteten på produkterna. Arbetet består av två huvudsakliga delar:
Projektarbete - granska ritningar, CAD-modeller och specifikationer för att välja rätt mätmetoder, utforma måttprotokoll och programmera mätmaskinerna. Idag arbetar de med Mitutoyo-maskiner och styrsystemen Mcosmos och Metrolog, men de står högst troligt inför en spännande investering i nya mätmaskiner.
Löpande produktion - utvärdera avvikelser, stötta mätoperatörerna och vid behov utföra mätningar för att säkerställa att produkterna uppfyller de högsta kvalitetskraven.
Du kommer även att:
Stötta tekniker och operatörer vid tekniska problem.
Ansvara för att bevaka och utveckla mättekniken i företaget.
Arbeta i förberedelse-teamet med tekniker och beredare där ni tillsammans tar fram lösningar för de komplexa detaljerna.Publiceringsdatum2025-09-12Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst tre års erfarenhet som mättekniker inom industrin, gärna från mekanisk verkstad.
Gedigen förståelse för CMM-maskiner och hur olika material mäts korrekt.
Programmeringskunskaper inom mätning och vana att arbeta båda mot modell och ritning.
Kunskap om ISO-toleranser samt form och läge - du ska kunna tolka ritningar och förstå hur detaljer ska mätas utifrån geometriska krav.
Erfarenhet av statistisk uppföljning och kvalitetsarbete.
Teknisk utbildning i grunden, gärna CNC-utbildning kompletterad med mätteknik (CMM)
Vi söker en analytisk, noggrann och metodisk person som trivs med att arbeta i team men också tar eget ansvar. Du är van vid att arbeta mot deadlines och kan prioritera arbetet effektivt. Har du erfarenhet av olika mjukvaror för mätning är det en fördel - men vi ser gärna att du har en god grundförståelse, då systemen ofta är överförbara.
Varför Brogren Industries?
Här får du:
Utvecklingsmöjligheter - du erbjuds kontinuerlig fortbildning och chans att växa i rollen.
Frihet under ansvar - du har stor möjlighet att påverka arbetet och delta i kundprojekt.
Trygg anställning - de har kollektivavtal, friskvård och sjukförsäkring.
En del av framtiden - de arbetar med komplexa och utmanande detaljer för bland annat flyg- och gasturbinindustrin.
Praktisk information
Arbetstider: Dagtid, mån-tors 06:30-15:45, fre 06:30-12:45 (1 h flex).
Placering: Brogren Industries i Älvängen Så ansöker du
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot att välkomna en ny mättekniker till teamet på Brogren Industries! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556757-0139), http://www.wrkfrc.se Arbetsplats
Wrkfrc Kontakt
Anneli anneli.wahlin@wrkfrc.se 0735-115980 Jobbnummer
9507219