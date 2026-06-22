Mätningstekniker
Svevia AB (publ) / GIS-jobb / Luleå Visa alla gis-jobb i Luleå
2026-06-22
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Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi en mätningstekniker till vår anläggningsverksamhet i Norrbotten. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg – med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som mätningstekniker
Denna roll innebär eget mätarbete i projekten, kombinerat med hantering av data i olika digitala system.
Dina huvudsakliga ansvarsområden som mätningstekniker:
utsättning, inmätning och mängdhantering i anläggningsprojekt
erforderlig kontroll och kalibrering av mätutrustning
framtagning av relationsunderlag, maskinstyrningsdata och kvalitetsverifikat
stötta projektet i frågor kopplat till mängdreglering (AMA Anläggning, MER)
Under projektens gång hanterar du förändringar och tar fram nya modeller för maskinstyrning. Du är även ett stöd i regleringsfrågor och mätmetoder. Svevia har ett nätverk för sina mättekniker där man arbetar med ständig vidareutveckling och i det kan du vara en viktig del och både få och tillföra kunskap.
Svevias målsättning är att ligga i framkant när det gäller mätutrustning och programvaror. Vi använder i dagsläget huvudsakligen GEO och AutoCAD.
Vem är du?
Vi söker dig med ett par års erfarenhet inom mätteknik kopplat till vår bransch. Som person är du trygg med att ta eget ansvar över mätningen i dina projekt, du har lätt för att samarbeta med andra och har för vana att kontrollera och kvalitetssäkra ditt arbete. Du har ett strukturerat arbetssätt och kan planera och kommunicera ditt och andras arbete.
För att vara framgångsrik i denna roll tror vi att du:
kan hantera en totalstation och GPS
har ett intresse för teknisk utveckling
kan ta fram relationshandlingar
innehar B-körkort
kommunicerar väl på svenska i tal och skrift
Det är även meriterande om du behärskar mängdreglering och mängduttag, samt att du har behörighet typ 1 i Trafikverksupphandlingar.
En del av något större
Med väl sammansvetsade arbetslag anlägger vi Sverige från grunden – i betong, stål, trä, sten och jord. Och vi gör det genom att bygga vägar, broar, kajer och betongkonstruktioner för industri, stat och kommun. Dessutom bryter vi ny mark och banar väg för VA-nät, vindkraftsparker samt exploateringsområden. Vi har också specialenheter inom grundläggning och marksanering. Tillsammans med Svevias övriga verksamheter inom vägdrift och beläggning blir du en viktig kugge i ett större samhällsmaskineri. Det öppnar nya möjligheter för innovation och problemlösning.
Varför Svevia?
Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd.
Vi har karriärvägarna för dig som både vill bli chef och ledare eller vill utvecklas i din befintliga yrkesroll. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Annonser ligger ute fram till den 17 augusti och urval sker efter sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jakob Larsson, jakob.larsson@svevia.se
Har du frågor om rekryteringsprocessen går det bra att höra av dig till TA Partner Alma Henriksson på alma.henriksson@svevia.se
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7925990-2064392". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svevia AB (publ)
(org.nr 556768-9848), https://jobb.svevia.se
Depåvägen 3A (visa karta
)
973 47 LULEÅ Arbetsplats
Svevia Jobbnummer
9973216