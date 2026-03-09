Mätningsingenjör
Landskrona kommun / GIS-jobb / Landskrona Visa alla gis-jobb i Landskrona
2026-03-09
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Landskrona kommun i Landskrona
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
BRA är fundamentet som alla våra medarbetare bär med sig i sitt arbete och sina möten med kommuninvånare, kollegor, myndigheter och andra aktörer. Vi har ett professionellt och respektfullt bemötande, oavsett vem vi möter. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, där vår värdegrund avspeglar sig i all vår verksamhet. Vi vet, att olikheter bland oss medarbetare berikar och utvecklar. Med vår personalpolitik skapar vi en BRA arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas. Och det är - precis som vår värdegrund - BRA.
VÄLKOMMEN TILL OSS!Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Är du en mätningsingenjör som drivs av att leverera kvalitet och hitta smarta lösningar? Vill du arbeta brett inom det kommunala mätningsområdet? Hos oss får du en varierad och utvecklande roll där du både arbetar i fält och bidrar till stadens geografiska information med hög kvalitét. Här blir du en del av ett team med starkt samarbete, framtidsfokus och hög kompetens. Hos oss får du stort ansvar, inflytande och möjlighet att växa.
Som mätningsingenjör hos oss blir du en viktig del av vår mätgrupp som ska bestå av tre kollegor. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor beroende på uppdragets omfattning och karaktär. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
* Ajourhålla och kvalitetssäkra primärkartan samt övriga kommunala geodatabaser.
* Utföra inmätning och utsättning av byggnader, anläggningar och gränser, både självständigt och i team.
* Bearbeta, lagra och leverera mätdata samt ta fram grundkartor och nybyggnadskartor.
* Bidra till utveckling av metoder och teknik, inklusive arbete med drönare, 3D och laserskanning.
* Medverkan i förrättningar via kommunens egen lantmäterimyndighet.
* Arbete med trafikmätning och projektinmätningar.
* Underhåller stadens stomnät.
* Lagring och leverans av mätdata till interna och externa kunder.
Hos oss får du:
* En bred och utvecklande roll i en modern och framåtblickande kommun, där din kompetens gör verklig skillnad för stadens utveckling.
* Möjligheten att påverka rutiner, teknikval och arbetssätt i en verksamhet på väg framåt, med tillgång till den senaste tekniken inom mätning, drönare och 3D.
* Arbete i ett engagerat team med god stämning, starkt samarbete och stor delaktighet, samtidigt som du har stort ansvar och frihet i planering av egna uppdrag.Kvalifikationer
Vem söker vi?
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och känner stolthet i att leverera geodata och mätresultat med hög kvalitet. Du är noggrann, ansvarstagande och trivs i en miljö där både självständigt arbete och samarbete med kollegor är del av vardagen. Som person är du kreativ och analytisk, med en naturlig vilja att hitta smarta arbetssätt och bidra till verksamhetens utveckling. Vi ser även att du är strukturerad i ditt arbetssätt och att du har en god kommunikativ förmåga.
Vi tror att du är nyfiken på nya tekniker och motiveras av att ligga steget före, både vad gäller metodik och kvalitet. Framför allt söker vi dig som vill vara en del av ett team som stöttar varandra och tillsammans driver avdelningen framåt med vårt gemensamma intresse för framtidens kart- och mätarbete.Kompetenser
* Utbildad som mätnings-, lantmäteri- eller karttekniker/ingenjör
* Erfarenhet av mätning med GNSS-utrustning och totalstation
* God vana vid koordinathantering, inmätning, utsättning och kvalitetskontroller
Utöver dessa krav är det meriterande om du har erfarenhet och kunskap om Topocad/TopoDirekt. Det är även meriterande om du tidigare arbetat med lantmäterifrågor, drönare och 3D, terrester laserskanning, trafikmätningar eller ledningsutsättningar.
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307908". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona kommun
(org.nr 212000-1140) Arbetsplats
Landskrona stad, Stadsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Avdelningschef Statsbyggnad
Magnus Vilhelmsson magnus.vilhelmsson@landskrona.se Jobbnummer
9786254