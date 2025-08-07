Mätingenjör till Bofors Test Center
2025-08-07
Tröttnat på ett stillasittande kontorsarbete? Vill du arbeta där smällar från kanonsalvor och granatgevär är vardag? Trivs du med att arbeta i teknikens framkant samtidigt som du är med och utvecklar svensk försvarsindustri? Då ska du söka dig till Bofors Test Center.
På det 100km2 stora skjutfältet jobbar vi både utomhus och inomhus med varierande arbetsuppgifter i ett stort avspärrat område i vacker natur.
Att vara en del av Bofors Test Center innebär att du går in i hjärtat av teknikens framtid. Som mätingenjör får du inte bara ett intressant och varierande jobb, här blir du en viktig kugge i skapandet av en säker försvarsteknologi. Genom att prova och utvärdera avancerade vapensystem från hela världen spelar du en central roll i att säkerställa prestanda, precision och kvalitet. Från provplatserna på Bofors Test Center till administrativa uppgifter på kontoret - här får du möjligheten att utforska avancerad teknik på nära håll och vara en del av en inspirerande och framåtblickande arbetsmiljö.
Nöjda medarbetare
Bofors Test Center har mycket nöjda medarbetare. Statistik från en årlig medarbetarundersökning visar att företagets anställda upplever att Bofors Test Center går en ljus framtid tillmötes, att de rekommenderar Bofors Test Center som arbetsgivare samt att de känner sig delaktiga i Bofors Test Centers framgång.
Medarbetarna upplever även att Bofors Test Center har nöjda kunder, att man som anställd ges goda förutsättningar för att använda sin kompetens och att ledningen bryr sig om personalens mående. Utöver ovan nämnt erbjuder Bofors Test Center också en arbetsplats som präglas av gott samarbete, högt i tak, stark gemenskap och välfungerande team. De är dessutom mycket bra på att hitta på saker tillsammans, både på och utanför arbetstid.
Din framtida utmaning
Som mätingenjör inom provning kommer du att vara en del av en dynamisk grupp bestående av ett 20-tal medarbetare, inklusive andra mätingenjörer, fotografer och miljötålighetsingenjörer. Ditt arbete kommer att omfatta olika projekt där du kommer att utföra mätningar ute på fältet med bl.a. registrering av fysikaliska storheter under provning så som inner- och ytterballistiska mätningar. Det kan t.ex. handla om hastigheter och flygtider på projektiler, tryck i vapensystem eller ljudtryck vid detonationer.
Tjänsten innebär såväl praktiskt som administrativt arbete. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
- Rigga mätutrustning på provplats.
- Förbereda kommande mätningar samt analysera data från genomförda mätningar.
- Utveckla provningsmetoder samt underhålla provningsutrustning.
- Vidareutveckla verksamhetens prov- och mätmetoder med hjälp av drönare.
- Agera tekniskt stöd i kundkontakter, vilka ofta är konstruktörer eller projektledare inom militär eller civil industri.
Vi ser att du som söker har:
- Högskoleingenjörsutbildning alternativt teknisk arbetslivserfarenhet som genererat god förståelse och erfarenhet kring fysikaliska begrepp och förlopp.
- Erfarenhet av att arbeta praktiskt ute i fält.
- B-körkort
- Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, liksom erfarenhet av yrkesrelaterat användande av drönare.
Dina personliga egenskaper spelar stor roll för att lyckas i rollen. Som mätingenjör är du både anpassningsbar och samarbetsinriktad. Du trivs med att arbeta i olika grupper och bidrar aktivt till gemensamma mål. Din höga medvetenhet om kvalitet gör att du alltid strävar efter att säkerställa bästa möjliga resultat. Dessutom är du självgående och tar egna initiativ för att driva projekt framåt och uppnå önskade resultat.
Information och ansökan
I denna rekrytering har Bofors Test Center valt att samarbeta med AxÖ Consulting. Vid frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Olle Öijen
079-337 33 17olle.oijen@axoconsulting.se
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Urval sker löpande men kommer att påbörjas först efter nyår.
Försvarsindustrin ställer höga krav på säkerhet. Tjänsten kräver att du genomgår bakgrundskontroll och säkerhetsprövning. Detta kan också medföra vissa krav på medborgarskap.
Om Bofors Test Center AB (SBTC)
Bofors Test Center har besegrat det omöjliga sedan 1886. Med deras avancerade testutrustning testar de allt från komponenter till kompletta vapensystem. På Bofors Test Centers omfattande provningsanläggning i Karlskoga utförs tester för både tillverkare inom försvarsindustrin samt civila företag världen över.
Bofors Test Center var ifrån början en del av Bofors och blev eget aktiebolag 1999. Affärsmässigt står bolaget på två ben; provning av vapensystem, ammunition och missiler samt destruktion av explosiv vara. Bolaget omsätter ca 270 MSEK och har över 100 anställda. Hälften av omsättningen kommer ifrån ägarna och hälften från övrig europeisk försvarsindustri.
Bolaget ägs av SAAB Dynamics, BAE systems Bofors och Eurenco Bofors. Bolaget har utvecklats till en stor och internationellt erkänd spelare inom provningsområdet och verkar i huvudsak inom Bofors Skjutfält, 100 km2 stort. Europas säkerhetspolitiska läge har gjort att marknaden för provning av vapensystem har och bedöms fortsätta öka.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Ersättning
