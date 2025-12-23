Materieltekniker - Stridsflygkompani - F7 SÅTENÄS
2025-12-23
Är du intresserad av teknisk tjänst? Vill du vara med och påverka Sveriges försvarsförmåga? I så fall har vi en plats för dig - tillsammans skapar vi ett fungerande flygunderhållskompani.
Om enheten
Flygunderhållsenheten ansvarar för det förebyggande och avhjälpande underhållet av våra Gripenflygplan samt för all underhållsutrustning kopplad till flygplanen. Enheten hanterar även den dagliga flygtjänsten, inklusive klargöring och beredskap. Vårt arbete är huvudsakligen inriktat på nationella uppdrag, men internationella insatser förekommer. Flygunderhållsenheten består av en enhetsledning, 11:e och 12:e flygunderhållskompaniet, flygverkstaden samt tillgänglighetsgrupp 94.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som materieltekniker på ett stridsflygkompani tillser du att kompaniets materiel, fordon, aggregat och reservdelar finns tillgängliga och vid gott skick. Dina dagar kommer se olika ut eftersom vi jobbar med både förebyggande och avhjälpande underhåll. Du har även till uppgift att sköta viss förrådsverksamhet. Tjänsten kommer rikta in sig mot drivsmedelsfunktionen på kompaniet. Det inebär att lära sig, utveckla och tänka nytt kring funktionen på kompaniet. I rollen som materieltekniker är du nyfiken och praktisk lagd, med ett intresse för att meka och laga.
Arbetslaget består av en troppchef, ställföreträdande chef samt fem materieltekniker. I ditt arbete ingår även att upprätthålla en god fysisk standard.
Med anställning i Försvarsmakten följer skyldighet att utbildas och tjänstgöra i såväl nationella som internationella insatser.
KRAVPubliceringsdatum2025-12-23Kvalifikationer
* Körkort lägst klass B (Manuell)
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skriftDina personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
* Körkort klass (C1, C, CE, Hjullastare)
* ADR (Farligt gods)
• Tidigare erfarenhet inom drivmedelstjänst
* Tidigare genomförd Militär grundutbildning
* Erfarenhet inomförsvarsmaktens stödsystem LIFT, PRIO, och FENIX
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning (för ej redan anställda i försvarsmakten)
• Typ av befattning: Civil
• Omfattning: 100%
• Arbetsort: F7 Såtenäs
• Tillträde efter sommaren/ tidig höst 2026 i samverkan med sökande.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Daniel Rådestedt , 070 886 99 71
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Albin Karlsson , Albin.y.karlsson@mil.se
Mathias Klang , Mathias.klang@mil.se
Fackliga företrädare:
Officersförbundet OFR/O: Jan Möller
Försvarsförbundet OFR/S: Per Gunnarsson
SACO: Ulf Svensson
SEKO: Kurt Ragnarsson
Kan nås via växeln på 010-82 510 00
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
