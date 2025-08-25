Materiel- och systemhandläggare, Rikshemvärnsstaben
2025-08-25
Befattningen erbjuder
Rikshemvärnsstaben en del av Försvarsstaben i Försvarsmakten söker nu en erfaren materiel-och systemhandläggare. Är du intresserad av att arbeta i högre stab och vill både bidra med och fördjupa din kompetens? Försvarsmakten är i tillväxt och din kompetens behövs. Välkommen med din ansökan!
Stridskraften Hemvärnet
Stridskraften Hemvärnet består av olika typer av krigsförband och verksamheter med en stridsskola, fyra militärregioner med staber, militärregionförband, hemvärnsbataljoner samt territoriella förband. Stridskraften är under stark tillväxt där antalet fast anställda är ca 800 och antalet hemvärnssoldater ca 22 500 i dagsläget - som ska växa till 24 000 under 2025.
Stridskraften Hemvärnet (SK HV) är en del av Försvarsmakten och utgör nästan hälften av personalen i Försvarsmakten och finns över hela Sverige. Rikshemvärnsstaben (RHS) är Rikshemvärnschefens stab för att leda och inrikta förbandsproduktionen samt utveckla stridskraften.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som materiel-och systemhandläggare kommer du att stödja ledningsstödsofficeren vid RHS med:
• materielhantering och uppföljning SK HV ledningssystem och ledningsstödssystem
• driftledningsstöd avseende SK HV ledningssystem och ledningsstödssystem
• SK HV metod och utbildningsfrågor för ledningssystem och ledningsstödssystem
• Biträder vid utveckling av SK HV ledningssystem och ledningsstödsystem
• Utveckling av FFO stöd för SK HV
Du kommer också att delta i övrigt stabsarbete där din kompetens behövs.
KRAV
Kvalifikationer
• Aktuell och relevant god kunskap och förståelse avseende SK HV stabsarbetsmetoder och processer på alla nivåer från pluton till bataljon inom SK HV
• Relevant och dokumenterad färdighet avseende driftsättning, drifthållning av IS HV 2.0 med SPLSS
• Goda kunskaper avseende SK HV typförband och uppgifter
• Relevant och dokumenterad färdighet virtuella ledningsträningssystem inom SK HV
• Relevant kunskap i/förståelse för FM Ledningsstödssystem
• Goda kunskaper och färdigheter inom Linux, Microsoft Server, Cisco
• Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
• B-körkort
Som person har du gott omdöme, hög integritet och handlingskraft. Du är självgående, initiativtagande, strukturerad och har resultatfokus. Du är duktig på att både skapa och bibehålla goda relationer, du sätter laget före jaget, är prestigelös och hjälsam till ditt sätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITER
• Signalskyddslärarutbildning
• SIGRID/PGAI/PGCI CSO
• God Kunskap UHF/VHF/HF och antennlära
• Erfarenhet av Cisco nätverksmiljö
• Väl insatt i FM redovisningssystem LIFT, PRIO m.m
• Väl insatt i SK HV utbildningssystem Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, inleds med 6 månaders provanställning (för dig som inte är anställd inom Försvarsmakten)
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: snarast, enligt överenskommelse.
För frågor om tjänsten, välkommen att kontakta rekryterande chef Övlt Helen Svärd eller Ledningssystemsofficer Robert Sennerfors.
Fackliga representanter:
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson Försvarsförbundet,
OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Arne Nilsson
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-12. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och i stark tillväxt.
Hemvärnet verkar i fred, kris och krig och som krigsförband är dess huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället. På många sätt är Hemvärnet en nationell stomme för försvaret och skyddet av Sverige. Antalet fast anställda ska vara ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden ska vara ca 25 000.
Rikshemvärnsstaben är rikshemvärnschefens centrala stab för att leda och inrikta förbandsproduktionen av stridskraften hemvärnet. Rikshemvärnschefen ansvarar för att utveckla och vidmakthålla stridskraften hemvärnet som består av fyra militärregioner med staber, utbildningsgrupper, territoriella förband och hemvärnsförband, Hemvärnets stridsskola HvSS samt musikkårer.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
