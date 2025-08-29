Materialplanerare till Siemens Energy
2025-08-29
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik. Arbetsuppgifter
Som Materialplanerare på Siemens Energy kommer du att spela en central roll i att säkerställa ett effektivt och felfritt montageflöde. Du ansvarar för att:
Identifiera och minimera materialavvikelser för montagestarter
Vara kontaktperson vid akuta materialavvikelser under pågående montage
Hantera produktionsorder i SAP samt materialavrop
Leda möten med deltagare från olika funktioner - ibland på engelska.
Delta i dagliga styrningar med den operativa verksamheten i montaget
Förbättra och utveckla processer du arbetar i
Ge support och stöd till dina kollegor
Vi söker dig som är:
Strukturerad, noggrann och lösningsorienterad - du ser till att saker blir gjorda och gör gärna det lilla extra för att lösa problem.
Relationsskapande och kommunikativ - du trivs med att samarbeta över gränser och är inte rädd för att ta kontakt med nya människor.
Van att jobba både självständigt och i team, och du vill utvecklas tillsammans med gruppen.
Kvalifikationer:
Erfarenhet av att arbeta i SAP och Officepaketet är meriterande
Tidigare erfarenhet inom logistik och planering är ett stort plus
Du talar flytande svenska och är bekväm med engelska i både tal och skrift, inklusive att leda möten
Du är en glad person med glimten i ögat, redo att bidra till en positiv teamkänsla
