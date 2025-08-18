Materialhanterare Till Saab I Göteborg | Heltid
2025-08-18
Just nu söker vi på Manpower materialhanterare till SAAB i Göteborg. Är du på jakt efter ett jobb som ständigt bjuder på nya utmaningar och som dessutom kontinuerligt utmanar dina kunskaper? Då kan det här vara din nästa utmaning! Välkommen med din ansökan till oss på Manpower!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och SAAB. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos SAAB.Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Som materialhanterare kommer du ansvara för ett flertal olika arbetsuppgifter. Några exempel på arbetsuppgifter är
* Ta emot inkommande gods
* Förrådslägga material
* Plocka material från förråd
* Förbereda material inför transport
* Inventera förrådslagt material
* Bidra med ständiga förbättringar till verksamhetenÖvrig information
* Start för uppdraget: Omgående
* Arbetstider: Kvällstid, 14.00-23.00
* Ort: Göteborg
* Anställningsform: Heltid, 6 månaders visstidsanställning med chans till förlängning
Är du rätt person för jobbet?
Den här tjänsten passar dig som tycker om att arbeta med hela kroppen och som gillar arbete i högt tempo. Det är också viktigt att du tar ansvar för ditt arbete. Det dagliga arbetet kräver att du är stresstålig, är självgående och har en genuin vilja att göra ett bra jobb!
Vi söker dig som har
* god svenska i både tal och i skrift
* truckkort A1-A4 och B1-B4 samt erfarenhet av truckkörning
* lagervana
* god fysik
* ett tekniskt intresse
Det är även meriterande om du har
* körkort och tillgång till bil
För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du har ett stort driv och att du strävar efter att göra det lilla extra.
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Hedda Seebass Svensson, via e-post: hedda.seebass.svensson@manpower.se
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Ersättning
