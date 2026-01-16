Masterdata administratör
Vår klient söker en driven masterdata administratör för att stärka sitt team. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö med fokus på datakvalitet och processförbättring, vilket är avgörande för organisationens framgång och effektivitet.
OM TJÄNSTEN
Som product masterdata administrator hos vår kund kliver du rakt in i hjärtat av verksamhetens produktflöde. Rollen är perfekt för dig som trivs i en koordinerande roll där precision och struktur är dina främsta verktyg. Du blir en viktig pusselbit i det team som möjliggör globala produktlanseringar och säkerställer att all teknisk information är korrekt i kundens affärssystem (ERP) och MDM-system.
Vår kund är en globalt ledande aktör inom sin nisch, känd för sina starka varumärken och sin långa historia av innovation och kvalitet. De befinner sig just nu i en mycket expansiv fas präglad av internationell tillväxt och spännande integrationsprojekt tillsammans med en av världens största koncerner i branschen. Hos vår kund möts du av en professionell och framåtlutad arbetskultur där gemenskap och samarbete står i centrum. Här får du möjligheten att arbeta i moderna lokaler centralt i Göteborg och vara en del av en organisation som värnar om hög kvalitet i varje led. Detta är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående. Du kommer att spela en avgörande roll under en intensiv och spännande integrationsresa, vilket innebär stora möjligheter att utveckla din kompetens inom datahantering och systemprocesser i en internationell miljö.
Du erbjuds Vår klient erbjuder en spännande roll i ett stabilt företag med goda utvecklingsmöjligheter. Du får arbeta i ett stöttande team med fokus på innovation och långsiktig tillväxt.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Som product masterdata administrator spelar du en central roll i vår globala expansion och integrationen med PMI. Dina huvudsakliga uppgifter innebär att:
• Koordinera produktlanseringar
• Säkerställa datakvalitet
• Driva integration och utveckling
• Samverka tvärfunktionellt
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom exempelvis informatik, systemvetenskap, logistik eller ekonomi med IT-fokus, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
• Har dokumenterad erfarenhet av arbete i ERP-system
• Har goda kunskaper i Excel
• Obehindrade kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av Microsoft Dynamics 365 eller SAP.
• Tidigare arbete med master data management i en internationell miljö.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper: Ordningssam, stabil, ansvarstagande och tillitsfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
