Master Scheduler till GKN Aerospace
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Maskiningenjörsjobb / Trollhättan Visa alla maskiningenjörsjobb i Trollhättan
2025-09-30
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Rekrytering & Bemanning AB i Trollhättan
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Uddevalla
, Orust
eller i hela Sverige
Brinner du för att optimera processer och säkerställa att rätt material finns på plats i tid? Som master scheduler hos oss spelar du en central roll i att förbättra produktionskedjan och optimera kapitalbindningen, i en dynamisk miljö full av utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-09-30Om företaget
GKN Aerospace Sweden ingår i GKN Aerospace, som tillverkar motorkomponenter, flygplansstrukturer, kabinfönster, kablage och mycket mer till många av världens flygplan. Företagen i Aerospace-divisionen som arbetar med delar till flygmotorer bildar tillsammans Engines och vid anläggningen i Trollhättan utvecklas och tillverkas avancerade delar till motorer för flygplan och rymdraketer. De arbetar även med motorunderhåll.
GKN Aerospace har produktionsanläggningar i Trollhättan, Kongsberg (Norge), Mexiko och USA. De har även ett ingenjörskontor i Bangalore, Indien och kontor i Stockholm (Public Affairs) och i Göteborg. Huvudkontoret för Engines ligger i Trollhättan.
Som Master Scheduler hos oss spelar du en avgörande roll i att förbättra vår produktionskedja och optimera kapitalbindning. Du arbetar i en dynamisk miljö där varje dag erbjuder nya utmaningar och möjligheter att växa. Arbetsuppgifter
Som Master Scheduler säkerställer du materialtillgången för värdeflödet genom noggranna prognoser på både kort och lång sikt. Du skapar inköpsrekvisitioner, hanterar kundbeställningar av reservdelar och koordinerar materielbehov med interna verkstäder.
Du deltar i planeringsmöten, analyserar påverkan på materielförsörjning vid ändringsärenden och utvecklar analysverktyg för strategisk materialförsörjning.
Rollen innebär också att du arbetar med varulagerprognoser och bidrar aktivt till förbättring av prognossäkerheten, samt representerar materialplanering i relevanta forum.
#LI-DNI Profil
Vi söker dig med högskoleutbildning inom Supply Chain eller liknande, som har erfarenhet inom området och ett starkt intresse för ständiga förbättringar. Du är analytisk, strukturerad och van vid att utveckla team och skapa nätverk. Du behärskar svenska och engelska flytande, har mycket goda kunskaper i Microsoft Excel och erfarenhet av SAP är meriterande.
Vi värdesätter personlig lämplighet högt - du ska inte bara ha rätt kompetens, utan också passa in i vårt team och dela våra värderingar. Vi erbjuder goda möjligheter till förlängning och vidare anställning inom GKN.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där GKN:s kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, detta medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande
I den här rekryteringen samarbetar GKN Aerospace med Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag där du initialt blir anställd av Skill med chanser till övergång till GKN.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Sök därför redan idag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare Olivia Rogö, olivia.rogo@skill.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://skill.se/ Kontakt
Olivia Rogö olivia.rogo@skill.se Jobbnummer
9534080