Master Planner BU Underwater Systems

Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Vi befinner oss i en kraftig tillväxtresa och utökar nu vårt Master Planning team på Underwater Systems. Vi söker dig som vill vara med och forma hur vi styr våra resurser och projekt med digitalisering I fokus.
Din roll
Som en central del av vårt team får du en nyckelroll i att säkra verksamhetens leveransförmåga. Du arbetar strategiskt och operativt med att skapa en transparent och effektiv resurs- och projektplanering som direkt påverkar vårt slutresultat. Du kommer att ha en central funktion i att samordna och utveckla vår kapacitets- och resursplanering, både på kort och lång sikt.
Dina ansvarsområden:
Strategisk resursstyrning: Koordinera och driva processen för kapacitetsplanering på affärsenhetsnivå
Processutveckling: Bidra i utvecklingen av metodik och processer för att möta morgondagens krav på effektivisering och digitalisering
Verksamhetsstöd & Metod: Utveckla och optimera våra arbetssätt i planeringsverktyget Antura, samt agera expertstöd för att höja organisationens mognad
Nätverksbyggande: Du fungerar som spindeln i nätverket och samarbetar dagligen med chefer och projektledare för att skapa en samlad bild av vår projektportfölj
För att lyckas i rollen bör du vara social, drivande och ha ett naturligt helhetsperspektiv. Du ser sambanden mellan komplexa data och den mänskliga faktorn bakom varje planering.
Vi söker dig som:
Är process- och organisationsorienterad med en stark analytisk förmåga
Har en pedagogisk ådra och kan kommunicera planeringsstrategier så att alla förstår målet
Besitter en djup förståelse för projektledning och har ett affärsmässigt fokus
Meriterande:
Erfarenhet av planeringsmetodik och verktyg för kostnads- och resursstyrning
Erfarenhet av systemet Antura
Hos oss blir du en del av ett härligt gäng. Samarbete, ödmjukhet, hjälpsamhet och prestigelöshet är ledord i vårt team. Vi tror på en kultur som bygger på tillit, samarbete och transparens, håller du med kommer du garanterat att trivas hos oss!
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
